傳20大前維穩禁大手買賣 官媒：監管層未進行窗口指導

中共二十大會議將於10月16日召開。路透及彭博昨日皆引述消息人士指出，內地監管機構近日致電部分基金和券商展開窗口指導，要求在會議召開前和舉行期間，協助股市維穩，除了禁止大舉沽出股票，就連大手買入股票也要避免。路透社引述消息人士表示，具體內容是「避免異常交易活動，包括大規模拋售和買入」，這些指示並沒有透過官方正式的文件傳達，而是藉由上海和深圳證券交易所進行「窗口指導」。中國證監會、上海交易所和深圳交易所均未有對相關報道作出評論。

不過，官媒中國證券報晚上引述接近監管部門人士稱，關於經紀商和基金經理接受監管指導穩定市場的報道屬不實消息，監管層近期未對券商、基金公司進行窗口指導。

傳「窗口指導」避免異常交易活動

報道更提及，中國證監會主席易會滿近期發表署名文章強調，堅持市場化法治化，營造穩定、透明、可預期的發展環境。資本市場規範要求極高，必須堅持「建制度、不干預、零容忍」，深入推進「放管服」改革，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用。

事實上，中央護盤的消息時有傳出。對上一次是今年4月中旬，當時正值上海封城，監管部門傳向多間公募基金作窗口指導，要求不要有淨賣出，以防引發恐慌性拋售。

不過消息足以令內地A股止跌回升，3大指數均高收，滬深兩市合共逾42,00隻股份造好。上證指數收報3,093點，接近全日高位，升42點，升幅1.4%，創近7星期以來最大單日升幅，並結束4日跌勢。深證成份指數及創業板指數均以全日高位收市，深證成份指數收報11,175點，升212點，升幅1.94%。創業板指數收報2,374點，升51點，升幅2.2%。