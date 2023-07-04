債券通｜金管局正研推離岸國債期貨　陳茂波：債券通成境外投資者購內地債主要渠道

債券通周二（4日）舉行周年論壇，會上財政司司長陳茂波、金管局總裁余偉文、港交所行政總裁歐冠昇等人均有出席，其中陳茂波致詞時表示，債券通已成境外投資者購內地債主要渠道，交易額由當年開通首日的300多億元人民幣，增加至今年5月的逾9700億元人民幣，升幅達30倍；而余偉文又指，金管局正研推離岸國債期貨。

財政司司長陳茂波致詞時表示，債券通推出6年來不斷深化及擴容，現已成境外投資者配置內地債券的主要渠道。他稱，境外機構通過債券通持有內地債券的總規模超過3.1萬億人民幣，交易額由當年開通首日的300多億元人民幣，增加至今年5月的逾9,700億元人民幣，升幅達30倍；而北向通的成交量佔境外投資者在內地銀行債券市場整體成交量的70%，反映內地債券市場不斷發展，以及國際投資者對這些投資機會的興趣，又顯示香港連接內地及國際債券市場及投資者所扮演的角色。

余偉文：金管局正研推離岸國債期貨

金管局總裁余偉文在債券通周年論壇上致詞，指市場對國債期貨有非常大的需求，金管局將與兩地監管部門共同研究推出離岸的國債期貨，為「北向通」提供重要配套，以吸引更多中長期機構投資者參與內地債券市場。他指出，「債券通」啟動以來取得非常好的成果，已成為中外投資者跨境配置債券資產的主要渠道，大大提升人民幣資產在全球市場的地位，並推動內地債券市場高水平雙向開放。

歐冠昇：港交所將加強投資種類多元化

港交所行政總裁歐冠昇於論壇致詞稱，「債券通」推出6年來表現良好，已成功連接中國與世界，隨着投資者持續進入中國在岸債市，在岸對沖工具需求亦上升，因此推出「利率互換通」配合需求，連同近年推出的「港幣-人民幣雙櫃台模式」、「ETF通」等舉措，均充分利用本港聯通內地的獨特優勢，繼續為離岸市場參與者提供進入中國，以及為在岸市場提供聯通世界的渠道；港交所未來亦會致力加強投資種類多元化，相信香港作為國際金融中心，能獲得投資者信任，可以提供更多交易選擇、集資和風險管理等。