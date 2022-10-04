債務危機｜瑞信CDS回軟 股價反彈半成

歐資大行瑞信(Credit Suisse)陷債務危機，其信貸違約掉期(CDS)飆升，市場恐重演2008年「雷曼兄弟」爆煲事件，拖累股價周一曾瀉約12%，低見3.52瑞士法朗，創上市新低，收市則跌約1%，今日開市曾反彈5.2%，至4.14瑞郎，但今年以來則累瀉逾五成。

瑞信5年期信貸違約掉期(CDS)周一曾飆升至逾350個基點，1年期CDS曾漲至550個基點，升至2009年金融海嘯期間水平。其CDS今日亦已告回落，5年期報308.32個基點。

或需集資 40 億瑞郎

爲安撫投資者，瑞信高層日前已向大客戶、交易對手和投資者重申其流動性和資本狀況穩健。行政總裁Ulrich Körner亦向員工表示，該行擁有接近1,000億美元的資本緩衝，今年內普通股權一級資本比率(CET1)繼續保持在13%至14%。

花旗報告指，瑞信的流動性狀況非常健康，認爲目前息差上升，令融資成本增加，這不是流動性問題。美銀證券分析師Luis Garrido對外電指，瑞信股票和債券大幅下跌，或將加快其宣布資本計劃，若能及時宣布增資，將有助恢複市場信心。KBW分析師估計，瑞信即使出售部分資產，同時亦需額外籌集40億瑞郎資本。

據報道稱，ABC財經記者David Taylor上周六在Twitter發文指，根據可靠消息將有一間國際大型投資銀行瀕臨危機，市場隨即傳出有關投行是瑞信，事實上，該行去年受對沖基金Archegos Capital爆倉、Greensill Capital破產等打擊，加上市場亦關注其及內部風險問題，引發今次股價急瀉及CDS急升。