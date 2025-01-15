債務違約1473億人幣 碧桂園年半共蝕千九億

碧桂園(2007)債務情況曝光！集團昨公布2023年度及2024年上半年業績，截至去年6月底止的一年半合共虧損1,912億元(人民幣，下同)，而截至去年6月底止總現金餘額約448億元，惟總借貸約為2,502億元，而核數師指有1,473億元債務已發生違約或交叉違約。至於市場憧憬其公布業績後復牌則落空，集團指將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

截至去年6月底止半年，碧桂園虧損收窄至128.42億元，2023年中期則虧損489.32億元；收入1,021.02億元，按年大瀉54.9%，惟銷售成本則減少58.6%，至1,038.06億元，令毛虧收窄至17.04億元；金融資產和財務擔保減值損失亦大減98.2%，至1.22億元；每股虧損0.46元，維持不派中期息。