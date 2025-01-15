債務違約1473億人幣 碧桂園年半共蝕千九億

碧桂園(2007)債務情況曝光！集團昨公布2023年度及2024年上半年業績，截至去年6月底止的一年半合共虧損1,912億元(人民幣，下同)，而截至去年6月底止總現金餘額約448億元，惟總借貸約為2,502億元，而核數師指有1,473億元債務已發生違約或交叉違約。至於市場憧憬其公布業績後復牌則落空，集團指將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。
截至去年6月底止半年，碧桂園虧損收窄至128.42億元，2023年中期則虧損489.32億元；收入1,021.02億元，按年大瀉54.9%，惟銷售成本則減少58.6%，至1,038.06億元，令毛虧收窄至17.04億元；金融資產和財務擔保減值損失亦大減98.2%，至1.22億元；每股虧損0.46元，維持不派中期息。
去年上半年虧損收窄 續停牌
至於2023年度虧損則擴大至1,784億元；收入4,010.15億元，減39.7%，銷售成本增24.4%，至4,946.24億元，因而錄毛虧936.09億元；金融資產和財務擔保減值損失大增至372.43億元，2022年度為減值損失30.59億元；每股基本虧損6.49元；維持不派末期息。
流動負債逾2千億
集團去年6月底止的2,502億元總借貸中，有約合共2,035.46億元為流動負債，包括銀行及其他借款1,218.52億元、公司債券的47.62億元、優先票據706.01億元及可換股債券63.31億元。至於非流動負債中，銀行及其他借款錄320.02億元，公司債券有146.04億元。
碧桂園指，公司高度重視債務風險化解，積極主動與各利益相關方溝通探討包括境外債務的整體重組、債務期限的合理延展以及融資成本的適度下降等多種舉措。同時，集團響應各類融資端政策的號召，積極推動更多項目進入白名單，為項目的穩定運營爭取更多的時間和空間，逐步實現長期及可持續的資本結構。