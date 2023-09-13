債王之爭｜「新債王」岡拉克反擊格羅斯：退休10年仍想指點江山很可悲

華爾街近期上映一場「債王之爭」滿地花生。過往有「債王」之稱的已退休、美國太平洋資產管理公司（PIMCO）創辦人之一格羅斯（Bill Gross）日前公開表示，DoubleLine Capital行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）不配擁有「新債王」稱號，不料引起對方還擊，岡拉克指自己未想過要此頭銜外，反擊格羅斯「退休10年仍想指點江山，感覺很可悲」。

格羅斯嘲岡拉克未配得上「新債王」頭銜

早前已退休的「前債王」格羅斯稱，岡拉克還未配得上「新債王」頭銜，他直言，若要成為債券之王或女王，得要有個王國，「現時DoubleLine的規模稱不上是王國，更像是拉脫維亞或愛沙尼亞這樣的小國」。

在一個財富管理業論壇放映的播客中，格羅斯曾指，PIMCO管理資產達2萬億美元，但DoubleLine僅約550億美元。

格羅斯其後又提及兩人不和起因，他表示，當他離開PIMCO時曾前往拜訪岡拉克，且提出合作的建議，並向對方說「我和你或許可以合作，一同成為兩位債王，但之後12個月他都沒理我」，之後又暗示岡拉克在過去5至7年的投資表現未如理想。