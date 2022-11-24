億達中國今日暴漲多達1300%

本港物業股億達中國（3639）有異動，今日一度急升多達1,302%，最新報2.27元，升幅仍有354%，成交額671萬元。億達中國昨日已上升逾316%，不過昨天全日成交額僅1.8萬元。

市最新市值不足59億元的億達中國，據報目前深陷債務危機。11月4日，億達中國公告稱，公司無法於付款日期支付573.45萬美元優先票據的利息，公告解釋是由於宏觀經濟、房地產市場及金融環境的不利因素，加上多波疫情爆發所致。相關利息未獲支付可導致持有人要求加快就優先票據還款，而截至公告當日，該公司尚未就加快行動收到優先票據持有人的任何通知。

億達中國去年純利倒退至2,219萬元，上半年仍有錢賺，按最新股價市盈率達1,625倍。截至2022年10月31日止10個月，集團的合約銷售金額約為16.56億元及集團的權益合約銷售金額約為13.8億元。同期，集團的銷售面積為142,806平方米及權益銷售面積為109,373平方米，集團的銷售均價約為每平方米11,593元及權益銷售均價約為每平方米12,613元。

受到人行支持樓市政策的利好消息，本港上市內房今日顯著造好，碧桂園（2007）及旭輝（884）最新升14.5%及11.0%。