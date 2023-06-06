優先股息｜國泰將向港府派付所有遞延股息 涉逾15億

國泰航空(293)宣布，國泰集團將於本月30日就港府所持有的優先股派付15.241億元遞延股息，即派付所有累計遞延股息，並有意派付所有將到期的優先股股息，並在適當時候贖回優先股。此外，集團宣布無需動用港府提供的78億元過渡貸款融資，相關融資於本周四(6月8日)到期。
無需動用78億過渡貸款融資
港府較早前為支持國泰集團及香港國際航空樞紐應對新冠肺炎疫情，投資認購優先股和提供過渡貸款融資。國泰在2020年6月公布的390億元資本重組計劃，包括以下3部分：向港府發行195億元優先股及認股權證；港府提供78億元的過渡貸款融資；向現有股東配發117億元的供股。
林紹波：現在是適當時候回報
國泰行政總裁林紹波表示，非常感謝港府和所有股東於新冠疫情期間的大力支持，讓國泰集團渡過成立76年來最嚴峻的時期，砥礪前行，及維持香港國際航空樞紐的對外聯繫。隨著旅遊限制撤銷和出行需求恢復，集團繼去年實現整體經營正現金流後，今年至今繼續錄得經營正現金流，「集團的財務狀況持續穩健。我們深信為香港重建國泰的復常之路已步上正軌，現在是適當時候開始回報港府對我們的支持。」
國泰集團(包括旗下兩家客運航空公司國泰航空及香港快運)已訂立目標，於今年底運作疫情前約70%的客運運力，服務約80個航點，並計劃於2024年底恢復疫情前的客運運力水平。
國泰今日收報7.33元，跌0.06元或0.8%，成交額1,910萬元，市值約472億元。