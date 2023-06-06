優先股息｜國泰將向港府派付所有遞延股息 涉逾15億

國泰航空(293)宣布，國泰集團將於本月30日就港府所持有的優先股派付15.241億元遞延股息，即派付所有累計遞延股息，並有意派付所有將到期的優先股股息，並在適當時候贖回優先股。此外，集團宣布無需動用港府提供的78億元過渡貸款融資，相關融資於本周四(6月8日)到期。

無需動用 78 億過渡貸款融資

港府較早前為支持國泰集團及香港國際航空樞紐應對新冠肺炎疫情，投資認購優先股和提供過渡貸款融資。國泰在2020年6月公布的390億元資本重組計劃，包括以下3部分：向港府發行195億元優先股及認股權證；港府提供78億元的過渡貸款融資；向現有股東配發117億元的供股。