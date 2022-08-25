優品360擬引國企入主 股價開市急升逾28%（更新）

優品360（2360）公布，其控股股東、主席林子峰及執行董事許毅芬擬引入國企成為股東，有意向招商局集團旗下的招商局海通貿易出售49%持股。倘若交易落實，招商局海通將成為優品360單一大股東，而林子峰和許毅芬持股則降至26%。優品360未有披露出售作價，以昨天股份收市價2.02元計算，交易金額近10億元，有分析則估算作價或超過16億元。
受到消息刺激，優品360開市後急升最多28.7%至2.6元，最新報2.57元，升27.2%，創1年新高。
優品360昨日收市後公布，林子峰及許毅芬已與招商海通訂諒解備忘錄，擬按相同比例出售合共4.9億股優品360，佔公司已發行股份49%，該項交易設6個月排他期。
林子峰和許毅芬現時分別持有3.75億股優品360股份，各佔37.5%。若售股最終落實，意味他們的合共持股將降至26%。
據了解，引進招商局海通成最大股東後，優品360可憑藉其大灣區深厚根基，以便在大灣區以至全國布局發展，加快步伐拓展當地業務。是次招商海通僅收購優品360的49%股份，未達至成為其子公司，意味優品360現有管理班底將保留一定話語權，並會維持現有經營方針。
引進招商局海通助全中國布局發展
資料顯示，優品360由主席兼執董林子峰及執董許毅芬創立，許毅芬的兄長許志群為集團行政總裁，2019年反修例運動期間被標籤為「福建幫」，店舖受到不同程度破壞，翌年林子峰和許毅芬「分家」，二人原先由經私人公司朗逸（Long Ease）持有優品360的7.5億股份，或相當於已發行股份75%權益，轉為雙方各持朗逸的５成股權，即集團37.5%股權。倘今次交易落實，兩人持股將下降至合共26%。
根據年報，截至今年3月底，優品360合共經營138間連鎖零售店舖，其中130間位於香港，6間位於澳門，2間位於內地。
招商局海通為招商局集團全資附屬公司，為涵蓋食品、交通及大宗商品的綜合性貿易公司。
優品360自5月中以來已累積上升超過5成，股份昨天下跌4.7%。