優品360擬引國企入主 股價開市急升逾28%（更新）

優品360控股股東、身兼主席的林子峰，以及執行董事許毅芬擬向招商局海通出售49%股權，並成單一大股東。（資料圖片）

優品360（2360）公布，其控股股東、主席林子峰及執行董事許毅芬擬引入國企成為股東，有意向招商局集團旗下的招商局海通貿易出售49%持股。倘若交易落實，招商局海通將成為優品360單一大股東，而林子峰和許毅芬持股則降至26%。優品360未有披露出售作價，以昨天股份收市價2.02元計算，交易金額近10億元，有分析則估算作價或超過16億元。

受到消息刺激，優品360開市後急升最多28.7%至2.6元，最新報2.57元，升27.2%，創1年新高。

優品360昨日收市後公布，林子峰及許毅芬已與招商海通訂諒解備忘錄，擬按相同比例出售合共4.9億股優品360，佔公司已發行股份49%，該項交易設6個月排他期。

林子峰和許毅芬現時分別持有3.75億股優品360股份，各佔37.5%。若售股最終落實，意味他們的合共持股將降至26%。