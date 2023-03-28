優品360｜國企入主做大股東　8.6億買49%股份　主席林子峰等人折讓近3成甩手

至於林子峰及許毅芬將通過其全資擁有的實體各自繼續分別持有股份，合共佔公司全部已發行股份的26%。

暫無意將公司私有化

集團指，招商局集團及林、許等人，無意將公司私有化，並擬維持現有主要業務，並審視其業務及營運，以制定長期戰略及業務計劃，及尋求新機遇，以提升及增加集團的業務。完成收購後，買方等人有意讓林、許兩人留任董事。

林子峰則表示，很榮幸招商海通將成為集團大股東，憑藉其於食品和大宗商品領域的豐富經驗和專業知識，以及在中國和國際上的強大影響力，將支持集團未來的持續增長和發展，「我們相信，雙方攜手將有助集團擴大全球採購工作，並將『優品360˚』及『FoodVille』品牌做大做強」。

招商局集團總會計師周松亦祝賀表示：「希望未來項目交割後，雙方股東充分發揮各自優勢、攜手並進，共同扎根香港，同時著眼全球市場佈局，實現資源和渠道的互連互通」。