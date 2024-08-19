優品360 CEO遭廉署拘捕，今復牌曾跌13%創新低。

優品360（2360）股份於上周五停牌，周一（19日）復牌。復牌後盤內一度跌逾13%至1.35港元，創2022年8月以來新低，其後跌幅收窄至4%以內。該股中午收報1.56元，無升跌。

優品360周日（18日）公布，8月16日接獲執行董事兼行政總裁許志群通知，他於8月15日就與指控觸犯或涉嫌觸犯防止賄賂條例（香港法例第201章）罪行有關的調查而遭廉政公署拘捕。

公司指，許志群目前尚未遭落案起訴。根據董事會現時可獲得資料，認為事件與公司無關，有關拘捕並未對集團產生重大不利影響，業務及運作仍然正常。除此之外，公司並不知悉任何其他未公佈內幕消息。

優品360 CEO曾被Burberry投訴侵權

優品360董事兼行政總裁許志群曾經捲入刑事案件。2010年8月，香港海關檢獲並查封一批，涉嫌印有偽造「Burberry」商標的貨品，最終許志群2012年3月，被裁定偽冒商標貨品罪名成立，判囚8個月。

其後優品360在2018年招股時，招股文件曾寫道「許志群此前犯罪行為獲法院接納為非蓄意作出，也不涉及作出不誠實或欺詐行為」；又形容許志群「具備零售業務所需的技能、細心、勤勉及經驗」。