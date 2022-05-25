優於預期｜快手首季業績勝預期 股價半日升4.2%

快手科技(1024)昨天公布首季業績優於預期，股價造好，中午收市報66元，升4.2%，上午最多升至67.7元，升幅接近6.9%。

內容社區和社交平台快手科技，首季虧損收窄至62.54億元(人民幣，下同)，收入增長23.8%，首季線上營銷服務收入114億元，其中平台的廣告主數量增長超過6成。

快手科技聯合創始人、執行董事兼首席執行官程一笑在季度業績報告會上表示，疫情快速在多地蔓延，快手電商業務也受到了疫情的直接影響，增速出現放緩。但相對行業平均會韌性更強，一季度交易總額(GMV)仍有接近50%的增速。

電商業務受疫情影響令增速放緩

程一笑又表示，當前宏觀經濟和疫情給整個廣告行業帶來很多挑戰，快手廣告業務也面臨著同樣的問題。從去年下半年開始，受宏觀和部分行業政策的影響，廣告行業的增長就開始放緩。至於電商業務方面，現階段的瓶頸主要在物流和倉儲端，快手用戶的購買意願相對穩健。粗略統計，快手超一半的商家處於疫情管控地區。受管控影響，用戶無法按需按時下單收貨，用戶下單頻次相比去年同期有所下降。相關地區商家的開播活躍度也受到影響。

美銀、富瑞和大和季績後重申快手「買入」評級，目標價順序下調至117元、121元及122元。摩根大通維持「增持」評級，目標價115元。