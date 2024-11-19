優質醫療巡禮醫保篇丨保誠進一步擴展在中國內地的醫療網絡 深化與和睦家合作 服務拓展至穗滬兩地 助客戶實現就醫自由

隨著大灣區城市之間的交流和合作增加，市民往來中、港兩地亦漸趨頻繁，對跨境醫療服務的需求亦日益殷切。保誠保險（下稱「保誠」）堅守「以客為先」的業務策略，先後推出多項創新產品和服務，以滿足大眾對跨境醫療的上升需求。繼今年2月與深圳新風和睦家醫院達成策略性合作後，保誠上月宣布進一步深化與和睦家醫療集團合作，將醫療費用直付服務拓展至廣州及上海和睦家醫院，為合資格客戶提供便捷高效和覆蓋更廣的服務，打造無縫的跨境醫療保健體驗，並實現就醫自由。
大眾對跨境醫療需求不斷上升
作為領先業界的保險公司，保誠秉承「用心聆聽，實現您心」的服務承諾，以前瞻的目光時刻緊貼市場趨勢，並就客戶不斷演變的生活模式及需求，靈活地優化服務範圍。根據保誠最新《2024年度中期個人壽險理賠報告》指，保誠於2024年上半年收到的中國內地跨境醫療個案比去年同期增加17%，顯示市民對跨境醫療需求殷切。
此外，保誠亦於今年7月公布了「就醫自由度調查」，剖析大灣區市民對就醫自由及跨境醫療服務的看法。調查發現，超過九成粵港澳大灣區受訪者憂慮無法實現就醫自由，主要原因包括醫療費用高昂、醫療網絡受限，及未能獲得優質的醫療保健服務等。此外，近六成整體大灣區受訪者於過去三年曾使用跨境醫療服務，逾七成更每年多次使用該服務，可見相關需求將會持續上升。
保誠保險首席客務營運及健康保障業務總監歐陽佩玲表示︰「保誠視客戶為我們的指南針，我們相信在關鍵時刻為客戶提供及時的保障方案，將可協助他們守護健康。保誠近年積極透過與不同夥伴合作，在本港及大灣區推出多項醫療及健康相關的項目，為大眾提供更優質及貼心的醫療增值服務，全方位為病患在醫健路上護航，成就實現終身就醫自由。」
夥拍和睦家提供醫療費用直付服務 覆蓋範圍廣
今年2月，保誠宣布成為首間香港保險公司與深圳新風和睦家醫院達成策略性的直接合作，為合資格客戶提供醫療費用直付服務，市場反應正面並獲客戶好評。繼於上月宣布與和睦家醫療集團深化合作，將該服務延伸至廣州及上海和睦家醫院，為客戶提供更便捷及全面的個人化保障。透過是次合作，保誠的合資格客戶可在進行治療前向合作的和睦家醫院預先諮詢相關醫療費用，而院方將因應客戶所需為其向保誠申請醫療費用預先批核。如個案獲批核，保誠會在完成治療後為申請人直接向院方支付已批核之醫療費用。和睦家醫院亦會為保誠客戶提供優先預約及房間安排，以便更快捷地獲得治療。此外，保誠亦已豁免信用卡授權的要求，客戶毋須先作信用卡授權預留自付差額。
歐陽佩玲表示︰「與和睦家深化合作不但可進一步拓展保誠的醫療費用直付服務至更多內地城市，同時更可減輕客戶在不幸患病時所面對的精神及經濟壓力，客戶毋須為往後的索償程序操心，能夠專心接受治療及休養，加快康復進度。」
她又指，和睦家在中國內地擁有完善的醫院網絡，以上合作將進一步發揮雙方優勢，讓保誠客戶受惠於更便捷高效和覆蓋更廣的跨境醫療服務。保誠冀透過與和睦家醫院的合作，為經常往來中港兩地的客戶提供更多優質的醫療服務選擇，讓他們在整個醫療過程中享有更大的自主權，並能更輕鬆地應付各種醫療開支。
與多間醫療機構合作 打造無縫醫療體驗
保誠充分掌握市場趨勢與客戶真正的需求，先後聯手不同醫療夥伴宣布了多項跨境醫療及健康相關的合作項目，以回應客戶所需。例如，保誠於去年11月宣布與香港綜合腫瘤中心及中山陳星海中西醫結合醫院合作，成為本港市場首間保險公司推出大灣區跨境癌症治療醫療費用直付服務。而去年尾，保誠亦宣布拓展中國內地指定醫院名單，擴展至覆蓋逾4,200間醫院，成為全港首家覆蓋所有三級公立醫院及15個城市轄下之二級甲等醫院的人壽保險公司，規模遠超同業成市場之冠。
推出全新產品以回應市場需要 內地指定醫院名單增至逾14,000間
為回應大眾對跨境醫療服務，以及對高端、便捷和不受地域限制的優質醫療的殷切需求，保誠推出全新「高端醫療自由行計劃」，讓客戶藉著全面的醫療保障及頂尖的醫療增值服務，助他們在醫健路上解鎖更多自由。此計劃提供頂尖的醫療服務及覆蓋全面的醫療網絡，並因應不同計劃提供自付額選項，從預防、診斷、治療到復康全方位保障及支援客戶所需。而隨著新產品的推出，保誠於中國內地的指定醫院名單亦擴展至覆蓋超過14,000間二級或以上的醫院，領先業界。
「高端醫療自由行計劃」共提供四個覆蓋不同保障地區的計劃選項，當中更有一些香港市場罕有*的醫療保障項目，如全數保障在中國內地醫院入住標準單人間（涵蓋特需部及國際部合資格的病房）之主要合資格的住院及外科手術費用；亦提供兒童專屬保障，包括ADHD、嚴重自閉症譜系障礙等。針對復康方面，提供受保癌症、心臟病發作及中風之額外復康護理等保障。
「保誠一直用心聆聽市場所需，希望藉著推出全新『高端醫療自由行計劃』為大眾在就醫方面提供更多的選擇，並透過更專業及更自主的醫療增值服務，為客戶打造無縫的健康之旅，助他們實現終身就醫自由。」歐陽佩玲總結。
詳情請參閱保誠官方網頁：https://www.prudential.com.hk/tc/
註：
*以上有關「香港市場罕有」的描述是基於保誠對現有市場資訊的理解及解讀，並根據保誠截至2024年6月就本港及中國內地主要人壽保險公司公開發售予個人客戶的相近醫療保險計劃所作之比較。
免責聲明：
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- 保誠將不時更新中國內地之選定醫院名單。在接受醫生診斷或接受醫療服務前，保誠建議閣下於本官方網站查核最新的醫院名單。保誠有權不另行事先通知而對選定醫院名單作出修訂，修訂可包括增加或減少名單上的選定醫院。
- 「高端醫療自由行計劃」(包括此計劃之自選附加保障 —「門診寶」) 由保誠承保。此文件不包含此計劃的完整條款及細則並只作參考之用。如欲了解更多有關此計劃之其他詳情、條款及細則，請向保誠索取保單樣本以作參考。
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(特約)