優質醫療巡禮醫保篇丨保誠進一步擴展在中國內地的醫療網絡 深化與和睦家合作 服務拓展至穗滬兩地 助客戶實現就醫自由

隨著大灣區城市之間的交流和合作增加，市民往來中、港兩地亦漸趨頻繁，對跨境醫療服務的需求亦日益殷切。保誠保險（下稱「保誠」）堅守「以客為先」的業務策略，先後推出多項創新產品和服務，以滿足大眾對跨境醫療的上升需求。繼今年2月與深圳新風和睦家醫院達成策略性合作後，保誠上月宣布進一步深化與和睦家醫療集團合作，將醫療費用直付服務拓展至廣州及上海和睦家醫院，為合資格客戶提供便捷高效和覆蓋更廣的服務，打造無縫的跨境醫療保健體驗，並實現就醫自由。

夥拍和睦家提供醫療費用直付服務 覆蓋範圍廣 今年2月，保誠宣布成為首間香港保險公司與深圳新風和睦家醫院達成策略性的直接合作，為合資格客戶提供醫療費用直付服務，市場反應正面並獲客戶好評。繼於上月宣布與和睦家醫療集團深化合作，將該服務延伸至廣州及上海和睦家醫院，為客戶提供更便捷及全面的個人化保障。透過是次合作，保誠的合資格客戶可在進行治療前向合作的和睦家醫院預先諮詢相關醫療費用，而院方將因應客戶所需為其向保誠申請醫療費用預先批核。如個案獲批核，保誠會在完成治療後為申請人直接向院方支付已批核之醫療費用。和睦家醫院亦會為保誠客戶提供優先預約及房間安排，以便更快捷地獲得治療。此外，保誠亦已豁免信用卡授權的要求，客戶毋須先作信用卡授權預留自付差額。 歐陽佩玲表示︰「與和睦家深化合作不但可進一步拓展保誠的醫療費用直付服務至更多內地城市，同時更可減輕客戶在不幸患病時所面對的精神及經濟壓力，客戶毋須為往後的索償程序操心，能夠專心接受治療及休養，加快康復進度。」 她又指，和睦家在中國內地擁有完善的醫院網絡，以上合作將進一步發揮雙方優勢，讓保誠客戶受惠於更便捷高效和覆蓋更廣的跨境醫療服務。保誠冀透過與和睦家醫院的合作，為經常往來中港兩地的客戶提供更多優質的醫療服務選擇，讓他們在整個醫療過程中享有更大的自主權，並能更輕鬆地應付各種醫療開支。

與多間醫療機構合作 打造無縫醫療體驗 保誠充分掌握市場趨勢與客戶真正的需求，先後聯手不同醫療夥伴宣布了多項跨境醫療及健康相關的合作項目，以回應客戶所需。例如，保誠於去年11月宣布與香港綜合腫瘤中心及中山陳星海中西醫結合醫院合作，成為本港市場首間保險公司推出大灣區跨境癌症治療醫療費用直付服務。而去年尾，保誠亦宣布拓展中國內地指定醫院名單，擴展至覆蓋逾4,200間醫院，成為全港首家覆蓋所有三級公立醫院及15個城市轄下之二級甲等醫院的人壽保險公司，規模遠超同業成市場之冠。

註：

*以上有關「香港市場罕有」的描述是基於保誠對現有市場資訊的理解及解讀，並根據保誠截至2024年6月就本港及中國內地主要人壽保險公司公開發售予個人客戶的相近醫療保險計劃所作之比較。 免責聲明： 跨境醫療服務由保誠保險有限公司 ( 「保誠」 ) 指定之第三方服務供應商提供，保誠可隨時修訂服務範圍及服務供應商或終止服務而毋須事先發出通知。保誠並非服務供應商或服務供應商代理，對於上述服務之質素及其供應並不作出任何的陳述、保證或承諾，亦不會承擔服務供應商所提供的服務所引致的責任及法律責任。在任何情況下，保誠都不會就服務供應商之行為或失當或服務而承擔任何責任及法律責任。 保誠將不時更新中國內地之選定醫院名單。在接受醫生診斷或接受醫療服務前，保誠建議閣下於本官方網站查核最新的醫院名單。保誠有權不另行事先通知而對選定醫院名單作出修訂，修訂可包括增加或減少名單上的選定醫院。 「高端醫療自由行計劃」 ( 包括此計劃之自選附加保障 — 「門診寶」 ) 由保誠承保。此文件不包含此計劃的完整條款及細則並只作參考之用。如欲了解更多有關此計劃之其他詳情、條款及細則，請向保誠索取保單樣本以作參考。 此文件提及的資料並不能詮釋為保誠在香港境外提供、出售或遊說購買任何保險產品。如在香港境外之任何司法管轄區的法律下提供或出售任何保險產品屬於違法，保誠不會在該司法管轄區提供或出售該保險產品。 (特約)