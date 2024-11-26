優質醫療巡禮醫保篇丨頑疾癒後成健康保障缺口？FWD危疾優易保系列關顧所需 簡易核保 毋須驗身 夥養和提供復康支援

癌症以往被指為「絕症」；心血管病則隨老齡人口的三高問題而變得普遍。事實上，現今醫學昌明，只要及早診治對症下藥，經歷過頑疾考驗，癒後康復配合良好生活習慣的人士，其存活率已愈來愈高，然而他們尋求應對未來醫療開支的保障可謂困難重重。為照顧有危疾病史人士的需要，富衛香港（富衛）推出全新「危疾優易保」系列，包括專為癌症康復者而設的「癌護您」，以及為心臟疾病和中風患者而設的「心護您」，通過簡易核保程序1，投保人士可於有限年期供款獲取終生保障。富衛更與養和醫療集團深化合作，為合資格客戶提供營養飲食諮詢服務，在復康路上全力支援。

患癌症與心血管病趨普遍 香港人的平均壽命達到85歲以上，是全球最長壽的地區之一，而預計到2046年，65歲以上長者在香港總人口佔比更升至36%2。養和醫院副院長陳煥堂醫生坦言，隨著年齡增長，患上危疾包括癌症及心血管病的風險有所增加，成為港人主要健康挑戰。他續說，「過往10年，本港癌症發病個案持續上升，而心臟病和腦血管疾病，亦長期高踞本地主要致命疾病之列。」雖然如此，陳醫生認為香港作為先進城市，擁有優良的醫療技術，癌症患者的整體存活率正逐步提升，早期癌症患者更可望達至相當理想的治療效果；至於有心血管病史的人士，亦可透過專業醫學諮詢與跟進，令病情長期處於穩定水平，繼續活出精彩人生。

調查反映有病史難獲保障 患上頑疾不再是「世界末日」，然而這些曾經歷健康考驗的人，想再獲得危疾保障的機會卻困難重重。根據最新《富衛香港健康保障需求調查》3顯示，近七成受訪者認為中年人士購買危疾保險過程繁複，超過八成以為投保前必須體檢或提供健康報告。針對考慮購買健康保障的受訪者中，逾半由於有長期病史，或曾患癌症、心臟病或中風，而放棄購買危疾保障。富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅Kelvin分享，「投保流程複雜、出現不保事項以及被拒保等，令曾經歷危疾病患人士無法再獲危疾保障；即使通過體檢或成功投保，或仍被要求頻繁核保以維持保單，保障變相較為被動。」醫學界有研究顯示，癌症存活者患上心血管疾病的風險，較未罹患癌症的人高42%4；而患有心血管疾病人士，患癌風險比未曾患有心血管疾病人士高出13%5。若果這些人士無法獲得危疾保障，若不幸復發的話，高昂的醫療費用將成為患者及其家屬沉重的經濟負擔，影響猶深。

「危疾優易保 —— 癌護您」與「危疾優易保 —— 心護您」

簡易核保 1 少至兩條健康核保問題兼免驗身 富衛為了填補這個健康保障缺口，最近推出全新「危疾優易保」系列，包括針對癌症康復者的「癌護您」與專為心臟疾病及中風患者而設的「心護您」。兩個計劃均採取簡易核保1機制，被保人僅須回答少至2條健康核保問題，主要了解被保人之危疾病史，以及最近兩年的健康情況，問題數目為同類型保障最少；加上核保過程亦毋須驗身，免卻繁瑣的投保流程。 其中「癌護您」提供62種危疾保障及53種特別疾病保障，包括癌症、特定器官的原位癌或早期癌症，急性心肌梗塞及中風，曾經患有癌症的器官亦可得到保障；「心護您」提供包括癌症在內26種危疾保障，以及包括特定器官之原位癌或早期癌症在內的23種特別疾病6,7,8，兩項計劃均提供每兩年享一次免費體檢(保單的第2、4、6、8及10個保單周年日)9，以便監察健康狀況。計劃更提供10年至25年供款年期，並保障被保人至100歲，限期供款便可獲終生保障。 此外，兩項計劃還關注被保人日後一旦患病的特殊需要，特別提供延伸重大醫療護理權益10與生活守護權益11。前者如被保人於1年內因同一危疾而須入住深切治療部連續3天或以上，並須使用侵入性維生支持，計劃將就同一危疾提供額外原有投保額的50%；後者如被保人於相同之120日期間內因同一病症或損傷入住深切治療部達連續3天或以上，並須使用侵入性維生支持及引致特定狀况，便可獲得額外原有投保額的50%或100%。

用「心護您」做例子，從事物流業、41歲的Chris在38歲時發現有動脈阻塞，並完成冠狀動脈成形術兼已恢復正常生活。他在今年成功投保「心護您」(保額50,000美元，25年供款)，假設他在51歲時體檢首次確診有前列腺之早期癌症，即獲10,000美元特別疾病權益(總投保額的20%)；75歲時因發生交通意外於相同之120日期間內因同一病症或損傷入住深切治療部達連續3天或以上，並須使用侵入性維生支持及引致兩項特定狀況，可額外獲相等於總投保額100%，即50,000美元生活守護權益，以應付之後的護理需要。

深化養和復康支援 FWD Care 全天候守護 富衛為頑疾康復者與長期病病情穩定的人士提供保障，不止於財政方案支援，還關顧癒後復康支援。Kelvin指富衛早在2020年已聯手養和醫療集團，為合資格客戶提供癌症個案及復康規劃服務。今年更深化合作，「只要是『危疾優易保』系列的合資格被保人，在第二個保單年度可獲得由養和營養師主理的專業營養飲食諮詢服務，包括初步營養分析及跟進諮詢，協助他們從飲食方面著手，在復康路上建立健康生活模式。」一旦患病總會焦慮難安，故此不得不提被保人可通過FWD Care的全天候支援服務，如聯繫亞太多間頂級網絡醫院提供最合適的醫療方案；安排住院及處理相關程序；一旦確診患上指定危疾，更可獲專業第二醫療意見，甚至安家轉介等，貼心周到。

(特約) 以上資料由富衛人壽保險（百慕達）有限公司（「富衛」）提供，資料僅供參考。讀者不應將本文章內容視作保險建議。就包含在本文章之任何產品或服務，讀者應根據自己的需要，自行評估此及尋求獨立之專業意見。上述資料僅供參考，不應被視為提供或銷售招攬產品或服務，並不屬於及不應被視作為專業保險建議。富衛並不就資料的準確性、完整性或是適合任何特定用途，作出任何明示或默示的說明、陳述或保證或承擔任何責任。對於任何因使用或依賴此文章引致的後果，富衛概不負責並無須負上法律責任（包括第三者責任）。不同保險公司的產品可能存在差異，投保前須了解清楚、分析和比較從而找出合適的保險產品。 註釋： 1被保人只要通過核保問題，即可受保於危疾優易保—癌護您或危疾優易保—心護您。有關核保要求、條款及細則，請參閱完整的核保問題。 2政府統計處，《2022年至2046年香港人口推算》。 3富衛委託香港大型生活資訊及健康媒體「生活易（ESDlife）」進行《富衛香港健康保障需求調查》，於2024年9月至10月，以問卷訪問約700位年齡介乎30至59歲的香港人。 4美國心臟病學會雜誌，2022年7月。 5美國心臟病學會雜誌，2023年8月。 6在本保單生效期內，若被保人首次確認診斷患上危疾或特別疾病並由被首次確認診斷患上該危疾或特別疾病的日期起生存至少14天，富衛人壽保險（百慕達）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）（「富衛」、「我們」或「我們的」）須向保單權益人支付危疾權益或特別疾病權益（視乎情況而定）。本保單的現有投保額將會於特別疾病權益或於第2及3個保單年度因癌症支付危疾權益（只適用於危疾優易保 — 癌護您）被賠償後被相應扣減。現有投保額指保單原有投保額被任何已支付及／或須支付特別疾病權益或於第2及3個保單年度因癌症支付危疾權益（只適用於危疾優易保 — 癌護您）的賠償扣除後之金額，而危疾權益、保證現金價值、將來的保費及非保證特別紅利（如有）將被相應減少。其後每次就特別疾病權益作出之賠償，將不會高於扣減後的現有投保額。 7適用於危疾優易保 — 癌護您：每個特別疾病只可獲支付一次（冠狀動脈成形術除外）。冠狀動脈成形術於本計劃最多可獲索償兩次，如要合資格享有第二次的冠狀動脈成形術賠償，有關治療的主要冠狀動脈的狹窄或阻塞位置在首次索償時的冠狀動脈造影顯示，其狹窄程度為不多於60%。適用於危疾優易保 — 心護您：每個特別疾病只可獲支付一次（特定器官之原位癌或早期癌症除外）。特定器官之原位癌或早期癌症於本計劃最多可獲索償兩次，如要合資格享有第二次的特定器官之原位癌或早期癌症賠償，有關原位癌或早期癌症索償必須為受保器官，而且與之前索償並獲得支付賠償的相關器官不同。若相關器官由左右兩部分所構成（包括但不限於肺或乳房），則左右兩部分將被視為同一個器官。 8在保單生效期內，此危疾權益將會一直予以支付直至已達總和限額為止。在危疾權益已支付後達總和限額時及本保單生效期內，如保單的危疾權益及／或特別疾病權益的總索償額達到原有投保額的100%，並由作出總索償額達到原有投保額100%的危疾之首次確認診斷日期後，富衛將豁免本保單之結餘保費。 9當所有到期應付保費均已支付及保單仍然生效時，被保人在本保單下最多有權享有5次身體檢查，並由富衛指定的第三方服務供應商提供。富衛將在提供身體檢查服務時全權酌情釐定有關服務的條款及條件。富衛保留修訂或交換上述任何保障而毋須事先通知保單權益人及/或被保人之權利。 10當保單仍然生效，若危疾權益已支付或須支付後，被保人因同一受保危疾導致因醫療需要須入住深切治療部連續3天或以上並需使用侵入性維生支持，且深切治療部住院之首日為該已獲賠償的危疾之首次確認診斷日期的1年內，富衛將支付延伸重大醫療護理權益。此權益於本保單下只會被支付一次。 11此額外權益金額並不會從現有投保額中扣除。此權益於本保單下只會被支付一次。此權益將在緊接被保人86歲生日之前的一個保單週年日自動終止。