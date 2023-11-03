儲局放鴿｜分析指未見減息條件 利率近見頂 憧憬樓市添暖

美國聯儲局一如預期維持利率在5.25厘至5.5厘不變，本港多間銀行維持最優惠利率(P)在5.875厘不變。雖然聯儲局在聲明中為未來進一步加息仍留有空間，不過金融界普遍認為美息大機會已見頂，惟減息時機仍未有定案。樓市業界再添暖風，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑料今年樓價仍有機會倒升。
鮑威爾：關注應否進一步加息
聯儲局聲明指，家庭及企業的信貸條件收緊或可能對經濟、就業及通脹造成壓力，因此維持利率範圍，但強調會堅定將通脹恢復至2%的目標，倘出現會妨礙實現目標的風險，將會適時調整貨幣政策，意味仍有機會再加息。聯儲局主席鮑威爾亦指，當局未有考慮或談論減息，反而關注政策是否具足夠限制性，以及應否進一步加息。
本港多間銀行維持P在5.875厘，包括滙豐銀行、恒生銀行(011)、中銀香港(2388)；渣打銀行則維持在6.125厘。
高息或長時間維持 美元續強
恒生銀行首席市場策略員溫灼培指，美國10年債息持續高企，當局或擔心高息弱削美國經濟而維持利率不變，並相信加息周期可能已完結，再加息的可能性相對低，當局未有明言只是因為擔心通脹死灰復燃。但他指，除非經濟回軟，否則美國未有條件減息，以目前條件看，相信高息會較長時間維持；惟他相信，美元將於高位橫行一段時間，因為預計聯儲局和其他央行再加息的機會都不大。
中銀香港投資管理總經理王兆宗亦指，聯儲局將有條件花更多時間觀察目前利率水平，對經濟和物價的影響，從而調整貨幣政策步伐，現時談論減息為時尚早。
景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭稱，美國10年期國債孳息率或已見頂，雖然聯儲局保留再加息權利，但該行認為很可能已完成加息，並預示未來或會「長期暫停加息」。
陳永傑料今年樓價可倒升
在加息或見頂的預期下，地產業界料對樓市有積極作用。中原按揭董事總經理王美鳳指，1個月港元拆息回落至5厘以下，但仍高於按息，銀行未解除加息壓力。不過她相信息率已近見頂，預期年內港按息處4厘多水平，影響將逐步淡化。
陳永傑表示，香港銀行維持利率不變，對樓市可謂錦上添花，因市民加息疑慮消除，料各區睇樓氣氛率先反彈，交投會逐步加快。他指，市場已開始憧憬聯儲局來年減息，發展商亦紛紛加快推盤步伐，多重利好消息下，預料本月一手成交量可增至1,300宗，樓價亦會因而止跌回升，惟不會大升，預計樓價今年全年可錄3%升幅。