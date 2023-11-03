儲局放鴿｜分析指未見減息條件 利率近見頂 憧憬樓市添暖

美國聯儲局一如預期維持利率在5.25厘至5.5厘不變，本港多間銀行維持最優惠利率(P)在5.875厘不變。雖然聯儲局在聲明中為未來進一步加息仍留有空間，不過金融界普遍認為美息大機會已見頂，惟減息時機仍未有定案。樓市業界再添暖風，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑料今年樓價仍有機會倒升。 鮑威爾：關注應否進一步加息 聯儲局聲明指，家庭及企業的信貸條件收緊或可能對經濟、就業及通脹造成壓力，因此維持利率範圍，但強調會堅定將通脹恢復至2%的目標，倘出現會妨礙實現目標的風險，將會適時調整貨幣政策，意味仍有機會再加息。聯儲局主席鮑威爾亦指，當局未有考慮或談論減息，反而關注政策是否具足夠限制性，以及應否進一步加息。 本港多間銀行維持P在5.875厘，包括滙豐銀行、恒生銀行(011)、中銀香港(2388)；渣打銀行則維持在6.125厘。



高息或長時間維持 美元續強 恒生銀行首席市場策略員溫灼培指，美國10年債息持續高企，當局或擔心高息弱削美國經濟而維持利率不變，並相信加息周期可能已完結，再加息的可能性相對低，當局未有明言只是因為擔心通脹死灰復燃。但他指，除非經濟回軟，否則美國未有條件減息，以目前條件看，相信高息會較長時間維持；惟他相信，美元將於高位橫行一段時間，因為預計聯儲局和其他央行再加息的機會都不大。 中銀香港投資管理總經理王兆宗亦指，聯儲局將有條件花更多時間觀察目前利率水平，對經濟和物價的影響，從而調整貨幣政策步伐，現時談論減息為時尚早。 景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭稱，美國10年期國債孳息率或已見頂，雖然聯儲局保留再加息權利，但該行認為很可能已完成加息，並預示未來或會「長期暫停加息」。