儲局料未停手 下月或迎最後加息

美國上周公布的數據差過期，3月核心通脹仍高企，聯儲局5月加息0.25厘及維持利率不變的機會率分別達78%及22%，較一個月前分別多24.3個百分點及跌17.7個百分點，亦帶動美匯指數上周五由一年低位反彈，收報101.58，升0.6%，上周累跌0.5%。

ING報告指，市場普遍預期聯儲局將迎來最後一次加息0.25厘，美元短期暫會企穩，隨著利率政策改變，將於第四季減息合共1厘，美元將轉弱，預期歐元兌美元1個月目標1.08，6個月及12個月分別為1.12及1.15；美國經濟衰退將提振對日圓避險需求，預期美元兌日圓1個月目標價為134，未來6個月及12個月目標價分別為125及120。

