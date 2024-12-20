儲局預告放慢步伐 港銀降⅛厘減息將完成 P料邁向5厘

港股連續3次跟隨美國減息！聯儲局昨香港時間凌晨時段一如預期宣布減息四分一厘，今年3次減息累減1厘。同時，本港銀行亦紛紛跟隨下調最優惠利率(P)0.125厘，今年累減0.625厘。中原按揭董事總經理王美鳳表示，明年港P再減0.25厘後即完成減息周期，息率重返加息前水平，按息亦將降至3.25厘；又預料在「供平過租」情況下，將持續利好樓市。

昨宣布減港P的港銀包括滙豐銀行、中銀香港(2388)、恒生銀行(011)，3行P將由5.375厘，減至5.25厘。另外，東亞銀行(023)、渣打銀行及工銀亞洲亦將P由5.625厘調低至5.5厘，下周一生效。