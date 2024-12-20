儲局預告放慢步伐 港銀降⅛厘減息將完成 P料邁向5厘

港股連續3次跟隨美國減息！聯儲局昨香港時間凌晨時段一如預期宣布減息四分一厘，今年3次減息累減1厘。同時，本港銀行亦紛紛跟隨下調最優惠利率(P)0.125厘，今年累減0.625厘。中原按揭董事總經理王美鳳表示，明年港P再減0.25厘後即完成減息周期，息率重返加息前水平，按息亦將降至3.25厘；又預料在「供平過租」情況下，將持續利好樓市。
昨宣布減港P的港銀包括滙豐銀行、中銀香港(2388)、恒生銀行(011)，3行P將由5.375厘，減至5.25厘。另外，東亞銀行(023)、渣打銀行及工銀亞洲亦將P由5.625厘調低至5.5厘，下周一生效。
今年累減0.625厘 助撐樓市
王美鳳指出，港銀今年減P幅度超出市場預期，市場按息由9月的4.125厘，逐步減至3.5厘，平均按揭額450萬計每月供款累減達1,600元或7.3%。她預計，明年P減幅尚餘0.25厘，即重返加息周期前的5厘水平，完成減息周期後，接下來本港按息會否進一步回落，將視乎拆息回落幅度。按現時H按封頂息率水平，1個月拆息須跌至2.2厘以下，按息方可跌穿封頂息率而下降，而昨1個月拆息約4.5厘。
她又表示，今年租金回報平均已升至3.5厘，部分更達4厘以上，對比市場按息3.5厘，市場上供平過租個案進一步增多，更多住屋需求人士傾向轉租為買，有助持續性配合利好因素支持樓市。利嘉閣地產總裁廖偉強亦表示，本港樓價距離谷底已不遠，減息周期繼續，將增加準買家的入市信心，加快趁低吸納，又估計明年初的樓市交投有望漸進式轉熱。
明年儲局或只出手兩次
雖然聯儲局毫不意外地減息，但按利率點陣圖顯示，卻意外地預計明年只會減息兩次，較9月時的預測少兩次，意味減息步伐將放緩，被形容為「鷹派降息」。主席鮑威爾表示，聯儲局正處於接近放緩降息的時刻，本月的減息決定是一個艱難的選擇，惟強調目前利率水平仍顯著抑制經濟活動，當局仍在「減息的軌道上」，而明年掉頭加息的可能性亦不大。