儲局鷹派減息 暗示短期觀望 寬鬆門檻提高

美國再現「鷹派減息」！聯儲局今年最後一次議息一如預期減息0.25厘，聯邦基金利率降至3.5厘至3.75厘；點陣圖顯示來年預測只有1次減息。聯儲局主席鮑威爾明言，利率已調整至中性水平，有空間轉為觀望，暗示或有一段時間按兵不動。高盛有分析認為，聯儲局已走到了「預防性減息」的終點，未來就業市場或要走弱至一個較高門檻，才有進一步減息的可能。

聯儲局會後也同時宣布在本月起擴大資產負債表，購買400億美元短期國債，購買規模在未來數月保持高位，隨後縮減，以緩解短期貨幣市場壓力，較市場早前預料在1月起買債提早。