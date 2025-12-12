儲局鷹派減息 暗示短期觀望 寬鬆門檻提高

美國再現「鷹派減息」！聯儲局今年最後一次議息一如預期減息0.25厘，聯邦基金利率降至3.5厘至3.75厘；點陣圖顯示來年預測只有1次減息。聯儲局主席鮑威爾明言，利率已調整至中性水平，有空間轉為觀望，暗示或有一段時間按兵不動。高盛有分析認為，聯儲局已走到了「預防性減息」的終點，未來就業市場或要走弱至一個較高門檻，才有進一步減息的可能。
聯儲局會後也同時宣布在本月起擴大資產負債表，購買400億美元短期國債，購買規模在未來數月保持高位，隨後縮減，以緩解短期貨幣市場壓力，較市場早前預料在1月起買債提早。
委員分歧6年最大
美國今輪減息自去年9月起已累計下調1.75厘。今次減息則有3位聯儲局委員反對，為約6年以來的最大分歧。點陣圖顯示未來減息步伐亦有不同意見，11名委員預期明年減息，4人預料維持不變，3人則預期要加息0.25厘。鮑威爾認為，委員均一致認為通脹過高，亦認同勞動市場走弱，分歧只在於如何權衡兩大風險，以及對前景預測的不同。但他強調，目前未有委員將加息視為考慮情境。
下次出手最快在3月
鮑威爾的聯儲局主席任期將在明年5月結束，PIMCO分析認為，除非勞動市場持續疲軟，否則今次議息後更肯定在鮑威爾離任前，聯儲局或不會再減息。中金公司美國宏觀首席經濟學家劉政寧則預計，聯儲局明年仍將有兩次減息，但減息節奏趨於放緩，一種可能是1月份按兵不動，下一次減息可能發生在3月。
富達則表示，議息聲明刪除進一步降息的指引，加上官員分歧加大，使今次減息帶有鷹派色彩，不過預期貨幣政策仍偏寬鬆，對股市維持「加碼」，特別看好日本與新興市場。
按FedWatch工具，下月聯儲局減息的機率只有22.1%，3月減息機率則增至49.6%。