儲蓄保險丨虛銀livi bank推「三年保」 單筆保費僅萬元 回報率高達3.18%

livi bank夥拍中國人壽推出app投保「三年保儲蓄保險計劃」。客戶只需在《livi》完成數個步驟，即可隨時投保，毋須繁瑣的證明文件遞交程序。計劃的單筆保費低至10,000港元或人民幣，最高金額為500,000港元或人民幣。客戶可自訂儲蓄目標，而且限量獨家投保優惠已於昨天推出，livi客戶可賺取可觀的保證回報，按港元計價及人民幣計價的保單年度化保證回報率，分別高達2.48%及3.18%。

app投保丨livi三年保儲蓄保險計劃

該計劃採用app投保方式，投保年齡為18至64歲，而保費可選10,000港元或人民幣至最高500,000港元或人民幣。客戶持有香港永久性居民身份證或香港身份證人士，兼同時具有livi bank銀行戶口，並透過《livi》應用程式於香港作出申請。客戶只須於livi銀行戶口以轉數快方式，一筆過繳付保費，便可於保單期滿後享有保證期滿金額，現時官方已推出早鳥投保優惠，年度化保證回報率分別是3.18%(人民幣)及2.48%(港元)(限量優惠，額滿即止)。

計劃涵蓋人壽保障，若受保人於保單生效期內不幸身故，身故賠償將等同於已繳付保費總數或保證現金價值的101%，以較高者為準。並提供額外意外死亡保障，若受保人不幸遭逢意外，並於保單首年的180日內因而身故，意外死亡賠償將向保單受益人支付一筆過的賠償，金額相等於受保人在身故前已繳付保費總數的10%。