儲蓄方法｜存摺、零存整付等15種攻略 懶人1年快速儲6萬？

面對目前高通脹的環境，有儲蓄顯得非常重要，能夠用以積累財富，實現各種財務目標，包括作應急用途、買樓、教育及退休計劃。不過儲錢並非易事，為更有效地儲更多錢，以下《am730》為讀者整合15種儲錢大法，其中一種「懶人儲蓄法」，更可能在1年內快速儲夠6萬，助你更易達成儲蓄夢想！
儲蓄方法｜1. 365儲錢法
「365儲錢法」是指一種逐漸增加金錢的儲蓄計劃，可以從每天儲存1元開始，逐漸增加每天的儲蓄金額，即第2天儲2元、第3天儲3元，如此類推，直到一年（365日）結束。
「365儲錢法」的優點，在於慢慢增加金額，既以小額儲蓄金錢以獲得小成就感，使人持續儲蓄及建立儲蓄習慣，亦更好控制日常消費，有效管理個人財務。
儲蓄方法｜2. 52周儲錢法
「52周儲錢法」類似上述的「365儲錢法」，是指每周儲1元開始，逐漸增加每周的儲蓄額，即第2周儲2元、第3周儲3元，如此類推，直到一年（52周）結束。這樣堅持一年即可簡易儲起1,378元。當然亦可採用「加強版」，若每周增加至儲蓄10元，堅持一年即可儲起13,780元。
「52周儲錢法」儲蓄方法的優點是簡單，對於不善理財、沒有太多儲蓄經驗的人而言，能輕鬆開始儲蓄，同時建立良好的儲蓄習慣。
儲蓄方法｜3. 5罐子儲錢法
「5罐子儲錢法」是公認理財有道的猶太人，傳承予其下一代的理財方法，是指利用5個不同用途的錢罐，儲起用作不同需要的金錢，共分為奉獻、宗教、儲蓄、投資、消費。
- 奉獻：10%的收入用來幫助社會上的有需要人士
- 宗教：10%的收入捐至教會予上帝
- 儲蓄：10%的收入放入儲蓄錢罐內
- 投資：20%的收入來進行投資理財，如股票、債券等
- 消費：剩餘收入用作日常生活、消費
儲蓄方法｜4. 4321家庭理財法
「4321家庭理財法」為一個常見的儲錢分配方法，主要是40%作投資、30%作生活開支、20%作儲蓄、10%用於保險供款。
- 40%投資：用於投資股票、債券、外匯、基金等
- 30%生活開支：用於每月衣、食、住、行、房貸等
- 20%儲蓄：活期存款及定期存款可各分一半
- 10%保險供款：購買保險以減少風險，提供生活保障
儲蓄方法｜5. 信封儲錢法
「信封儲錢法」由台灣明星林依晨最先提出，具體做法就是將自己收入分為10份，然後分別放於10個信封內。她指，儲錢法即是將收入分成「2:2:6」。2份用於日常開支；2份作為可動用資金，最後的6份則為不可動資金，用於長期儲蓄和投資。
林依晨表示，這種方法有效幫助自己更管理自身財務，並實現長期積累財富，甚至令她成功在30歲前還清近300萬台幣的債務，更成功「上車」做業主。
儲蓄方法｜6. 12存單法
「12存單法」的具體做法，是指每月將一筆存款，以定期一年的方式存入銀行，要持續及堅持整整12個月，到第二年的第1個月起，每個月都能獲得可觀的定期收入。這種方法結合了靈活存取和高額回報的兩大優勢。
「12存單法」有助每個月穩定地儲蓄一筆固定的金額，同時為未來生活，打下穩固財務基礎。
儲蓄方法｜7. 零存整付儲錢法
「零存整付儲錢法」是常見的存錢方法之一，是種利用「複利效應」儲蓄的方法，具體即是定期將金錢存入固定的銀行戶口，每一期獲得的利息會自動疊加至下一期本金中，再加上每月的固定供款額，每期的本金會不斷增加。
在利滾利情況下，儘管每月固定供款額不變，但每月所獲利息卻越來越多，令儲蓄金額越來越大，強積金亦是採用這種複利效應增加財富。
儲蓄方法｜8. 4本存摺儲錢法
「4本存摺儲錢法」在韓國非常流行，這方法由韓國理財專家高敬鎬提出，將日常銀行帳戶分為4個，分別為出糧戶口、消費戶口、備用戶口、投資戶口。
- 出糧戶口：每月出糧後，先扣除固定的支出如水、電、煤、屋租等，然後將剩餘的資金均分存入其餘三個帳戶
- 消費戶口：管理變動的支出，如交通費、食物費、娛樂費等
- 備用戶口：儲備應急金，建議金額維持於固定支出及變動支出總和的三倍以上，可維持6至9個月的開支
- 投資戶口：儲存每月扣除所有支出後的剩餘資金，若備用金金額未達目標，餘額應優先存入備用戶口
儲蓄方法｜9. 壞習慣存錢法
「壞習慣存錢法」來自於美國作家James Clear的《原子習慣》一書，他指，這方法是利用「誘惑綑綁」策略，將儲蓄和戒掉壞習慣綁在一起，通過一定的金額或時間限制，來激勵自己改掉壞習慣並同時儲蓄錢款，簡單而言就是「罰錢」。
如一位希望成功戒糖的人，可以於每次想吃糖時，就強迫自己存下一定金額，如50元，在一段時間後，就能夠同時改掉壞習慣並儲起更多金錢。
儲蓄方法｜10. 紅綠燈儲蓄法
「紅綠燈儲蓄法」由日本財經專欄作家西山美紀發明，她表示，理財可分為紅色、黃色、綠色三種顏色，以便更易脫離「月光族」，實現財富自由。
- 紅色：代表固定大額儲蓄計劃，該些存款均用作購買大開支的物品，如買車、買樓等，需每個月存入大部分收入，不能隨便使用
- 黃色：代表可靈活變通的存款，這筆錢不用每個月都存入大額，如月薪為3萬元，可以存入一至兩千元，也可用作投資，以換取更大回報
- 綠色：代表流動消費，扣除上述的存款後，剩下金額都可隨意使用，一般用作生活費、娛樂消閑、旅遊和儲蓄等