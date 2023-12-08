儲蓄方法｜懶人儲蓄法1年快速儲10萬　精選10種儲錢大法

儲錢／儲蓄／懶人儲蓄｜面對目前高通脹的環境，有儲蓄顯得非常重要，能夠用以積累財富，實現各種財務目標，包括作應急用途、買樓、教育及退休計劃。不過儲錢並非易事，為更有效地儲更多錢，以下《am730》為讀者整合15種儲錢大法，其中一種「懶人儲蓄法」，更可能在1年內快速儲夠6萬，助你更易達成儲蓄夢想！

儲蓄方法 ｜1. 365儲錢法 「365儲錢法」是指一種逐漸增加金錢的儲蓄計劃，可以從每天儲存1元開始，逐漸增加每天的儲蓄金額，即第2天儲2元、第3天儲3元，如此類推，直到一年（365日）結束。 「365儲錢法」的優點，在於慢慢增加金額，既以小額儲蓄金錢以獲得小成就感，使人持續儲蓄及建立儲蓄習慣，亦更好控制日常消費，有效管理個人財務。

儲蓄方法 ｜2. 52周儲錢法 「52周儲錢法」類似上述的「365儲錢法」，是指每周儲1元開始，逐漸增加每周的儲蓄額，即第2周儲2元、第3周儲3元，如此類推，直到一年（52周）結束。這樣堅持一年即可簡易儲起1,378元。當然亦可採用「加強版」，若每周增加至儲蓄10元，堅持一年即可儲起13,780元。 「52周儲錢法」儲蓄方法的優點是簡單，對於不善理財、沒有太多儲蓄經驗的人而言，能輕鬆開始儲蓄，同時建立良好的儲蓄習慣。 儲蓄方法 ｜3. 5罐子儲錢法 「5罐子儲錢法」是公認理財有道的猶太人，傳承予其下一代的理財方法，是指利用5個不同用途的錢罐，儲起用作不同需要的金錢，共分為奉獻、宗教、儲蓄、投資、消費。 奉獻：10%的收入用來幫助社會上的有需要人士

宗教：10%的收入捐至教會予上帝

儲蓄：10%的收入放入儲蓄錢罐內

投資：20%的收入來進行投資理財，如股票、債券等

消費：剩餘收入用作日常生活、消費

儲蓄方法 ｜4. 4321家庭理財法 「4321家庭理財法」為一個常見的儲錢分配方法，主要是40%作投資、30%作生活開支、20%作儲蓄、10%用於保險供款。 40%投資：用於投資股票、債券、外匯、基金等

30%生活開支：用於每月衣、食、住、行、房貸等

20%儲蓄：活期存款及定期存款可各分一半

10%保險供款：購買保險以減少風險，提供生活保障 儲蓄方法 ｜5. 信封儲錢法 「信封儲錢法」由台灣明星林依晨最先提出，具體做法就是將自己收入分為10份，然後分別放於10個信封內。她指，儲錢法即是將收入分成「2:2:6」。2份用於日常開支；2份作為可動用資金，最後的6份則為不可動資金，用於長期儲蓄和投資。 林依晨表示，這種方法有效幫助自己更管理自身財務，並實現長期積累財富，甚至令她成功在30歲前還清近300萬台幣的債務，更成功「上車」做業主。

儲蓄方法 ｜6. 12存單法 「12存單法」的具體做法，是指每月將一筆存款，以定期一年的方式存入銀行，要持續及堅持整整12個月，到第二年的第1個月起，每個月都能獲得可觀的定期收入。這種方法結合了靈活存取和高額回報的兩大優勢。 「12存單法」有助每個月穩定地儲蓄一筆固定的金額，同時為未來生活，打下穩固財務基礎。 儲蓄方法 ｜7. 零存整付儲錢法 「零存整付儲錢法」是常見的存錢方法之一，是種利用「複利效應」儲蓄的方法，具體即是定期將金錢存入固定的銀行戶口，每一期獲得的利息會自動疊加至下一期本金中，再加上每月的固定供款額，每期的本金會不斷增加。 在利滾利情況下，儘管每月固定供款額不變，但每月所獲利息卻越來越多，令儲蓄金額越來越大，強積金亦是採用這種複利效應增加財富。