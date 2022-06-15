元宇宙熱｜譚仔NFT預售超購6倍 推極罕版送1年免費米線

譚仔國際(2217)上月公布進軍The Sandbox元宇宙，將於本月19日公開發售首個慈善NFT系列「Souper Hero」後，首輪及第二輪優先預售白名單錄得超額認購高達6倍。集團並宣布，「Souper Hero」NFT項目正式展開第二階段，將於本月28日公開拍賣20個珍稀極罕的特別版NFT，成功競投者可獲1年365碗免費兩餸米線(每日一碗)，以及可於譚仔或三哥舉辦私人聚會「Souper米線派對」的機會，附5,000元餐飲消費額，總值超過20,000元。

黃照達甘小文操刀設計

但凡於拍賣前成功持有譚仔NFT「Souper Hero」的擁有者，即可參與本月28日於官方交易平台Artzioneer舉行的公開拍賣，競投總數共20個的「Souper Hero」特別版NFT，當中包括10個本地漫畫家黃照達設計的「譚仔姐姐系列」，及10個由甘小文設計的「三哥人物系列」。每個「Souper Hero」特別版NFT拍賣底價為2,000元，以法定貨幣(Mastercard或VISA卡)進行公開拍賣，每次叫價100元，價高者得，亦可以一口價20,000元直接購入。

今次「Souper Hero」慈善NFT項目的所有收益，扣除成本後將全數捐贈予香港藝術中心的「埋嚟學Out of the Cube」計劃，以培育本地更多數碼藝術家，促進數碼藝術的長期培訓和教育。