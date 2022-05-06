元宇宙｜張敬軒進軍元宇宙「Hinsland」　粉絲可參觀工人姐姐早餐、收聽未發表歌曲

新概念「元宇宙」作為潮流議題，成功吸引不少企業將業務範圍拓展至相關範疇。英皇娛樂早前就宣布與MetaTimes合作，以「元宇宙」為粉絲提供沈浸式娛樂體驗。第一位參與項目的歌手為張敬軒，其於「The Sandbox Game」中建立虛擬社區「Hinsland」，並透過虛擬角色「HC」與粉絲互動。

張敬軒進駐元宇宙 虛擬大宅供粉絲參觀

「Hinsland」中設有不少場景，供歌迷參觀，包括其「元宇宙Avatar」HC的大宅、用以舉行演唱會的歌劇院、Fans Club及Meta-Avon Studio等。較特別的是，「Hinsland」內亦有暗黑料理餐廳「軒公餐廳」，更有「工人遮遮」特製早餐及「櫻花樹下」位置，粉絲可以前往相關景點朝聖。

粉絲加入元宇宙後，除可於「大宅」內接收有關張敬軒的最新消息，亦可與虛擬角色「HC」互動，欣賞其私人珍藏及玩遊戲做任務等，更有機會欣賞從未發表過的歌曲。

英皇娛樂集團行政總裁許佩斯指，相信「Hinsland」可於第3季對公眾開放，表示項目已投資「好幾個7位數字」，其他英皇娛樂藝人及業務亦會陸續加入。

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