元旦起AlipayHK交通費可用作計算政府交通補貼　活動額外賺高達200元回贈

由明日(1日)零時起，使用AlipayHK搭乘指定公共交通工具，交通費用可計算公共交通費用補貼。市民一鍵開通「易乘碼」，日後搭公共交通工具即可一掃即搭兼賺A. Point，若市民連結A. Point信用卡搭車，更可賺20倍A. Point；啟動「自動領取補貼」功能，每月交通補貼自動存入AlipayHK餘額賬戶。參與「搭車福利」活動成功推薦10位好友，賺高達價值港幣200元A. Point。A. Point 可於日常消費當現金抵扣。

一月補貼可於 2 月 16 日起的3個月內領取

於AlipayHK主頁上方搜索「交通」或點擊右下方「交通」按鈕，進入交通頻道，根據指示即時開通「易乘碼」。日後在搭乘指定公共交通工具時，將「易乘碼 」對準掃描器掃一掃，即可支付交通費用。而一月份補貼可於2月16日起的3個月內領取。用戶亦可以啟動「自動領取補貼」功能，屆時交通補貼將自動存入市民的AlipayHK餘額賬戶。用戶可於AlipayHK搜尋欄，搜尋「交通補貼」了解詳情。