元旦重點城市新樓成交按年增逾兩成 內房股反彈旭輝升近一成

中指研究院公布，內地今年元旦假期（12月31日至1月2日）多市新樓成交面積整體按年增加逾20%，北京、上海、廣州較佳，但整體需求尚待恢復，三四綫城市依舊低迷。

內地新樓銷售有好轉，內房股今早亦顯著反彈，藍籌股龍湖集團（960）、碧桂園（2007）分別升5%及3.3%；華潤置地（1109）及中國海外（688）升2.2%及3.8%。旭輝控股（884）最多升過9.6%，最新報1.23元，升幅7.9%。

中指院重點監測的城市中，一綫城市中，北京、上海、廣州的成交面積分別比去年增加80%、131%、74%，深圳則下跌55%。二綫城市好壞參半，武漢增長284%，瀋陽、杭州分別增加61%及23%，南京、濟南則下跌53%及28%。三四線城市跌勢未止，東莞、義烏、煙台、西寧等跌幅從9%至75%不等。

上海銷售面積逾倍 深圳跌五成半

中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜表示，市場數據整體好轉主要有幾重原因，一是部分城市的需求被疫情壓制，元旦假期感染過峰後需求釋放；二是前期出台的政策逐步顯效，部分城市近期組織房交會，促進住房消費釋放；三是房企積極推優惠促銷；四是去年低基數及部分城市集中網簽，也對數據產生影響。