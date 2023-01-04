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財經
2023-01-04 09:52:46

元旦重點城市新樓成交按年增逾兩成 內房股反彈旭輝升近一成

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元旦重點城市新樓成交按年增逾兩成 內房股反彈旭輝升近一成

元旦重點城市新樓成交按年增逾兩成，內房股今早顯著反彈。（資料圖片）

中指研究院公布，內地今年元旦假期（1231日至12日）多市新樓成交面積整體按年增加逾20%，北京、上海、廣州較佳，但整體需求尚待恢復，三四綫城市依舊低迷。

內地新樓銷售有好轉，內房股今早亦顯著反彈，藍籌股龍湖集團（960）、碧桂園（2007）分別升5%3.3%；華潤置地（1109）及中國海外（688）升2.2%3.8%。旭輝控股（884）最多升過9.6%，最新報1.23元，升幅7.9%

中指院重點監測的城市中，一綫城市中，北京、上海、廣州的成交面積分別比去年增加80%131%74%，深圳則下跌55%。二綫城市好壞參半，武漢增長284%，瀋陽、杭州分別增加61%23%，南京、濟南則下跌53%28%。三四線城市跌勢未止，東莞、義烏、煙台、西寧等跌幅從9%75%不等。

上海銷售面積逾倍  深圳跌五成半

中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜表示，市場數據整體好轉主要有幾重原因，一是部分城市的需求被疫情壓制，元旦假期感染過峰後需求釋放；二是前期出台的政策逐步顯效，部分城市近期組織房交會，促進住房消費釋放；三是房企積極推優惠促銷；四是去年低基數及部分城市集中網簽，也對數據產生影響。

 

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