先炒憧憬｜料明年次季棄清零 高盛：倘通關股市彈20%

市場憧憬內地放寬新冠肺炎防疫措施，港股兩日共彈逾千二點或8.2%。高盛報告認為明年次季開關機會大，並按上而下及市場歷年的敏感反應分析，預料倘內地開關可推升中國股票14%至20%，本土周期及消費股會跑贏。

雖然內地在周末重申「動態清零」，惟以高盛中國首席策略分析師劉勁津為首發表的報告指，隨疫情傳播更快，內地清零政策的成本持續上升，而防控放寬訊號在二十大後持續出現。報告指，假設通關的條件包括老年人高度接種、特效藥充足供應、民眾對病毒感染的恐慌減低及醫療資源足夠應付廣泛感染，估計退出「清零」的最佳時機，為明年春天農曆新年出行高峰及兩會政權順利過渡之後，即明年第二季。

倘憧憬落空 或挫15%

高盛指，倘明年次季內地開關，即可推升明年實質經濟增長1個基點，但倘延後開關則會令經濟收縮1.8個基點。該行目前基本預測內地明年增長4.5%，並按此推斷開關後股市有14%至20%升幅，且股市通常在開關前1個月已開始反彈約半成，升勢普遍維持2至3個月。相反，倘明年次季當局仍維持「清零」政策，該行料股市會較現價大跌15%。高盛又列出30隻通關受惠股，當中11隻為港股。