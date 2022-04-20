光大證券董事長、監事長齊辭任　6黨委據報被問責

光大證券(6178)出現高層大地震。光大證券公布，昨日收到董事長閆峻因工作調整原因，辭去董事長、董事，以及董事會戰略與發展委員會召集人職務。另外，劉濟平亦於同日辭去監事長、監事，以及監事會治理監督委員會委員職務。

光大證券表示，注意到部分媒體關於公司其他高級管理人員的相關報道。目前，公司其他高級管理人員未有變化，經營管理情況正常。

至上午10時30分，光大證券跌3.2%，報5.14元，成交額為335萬元。

6黨委據報被問責

內媒早前報道，光大證券6名黨委委員被指，涉違反中央的8項規定精神而全部被黨內問責，幾乎相當於班子一半成員，當中包括上述兩名高層人員。閆峻被撤銷黨內職務，其職級降為光大集團部門副職。相關職務將另行安排。光大證券「第二把手」劉濟平被處留黨察看一年，其職級被降為光大證券部門副職。

至於公司現任總裁兼執行董事劉秋明誡勉談話，紀委書記范洪波被給予警告處分，副總裁王忠、梅鍵則被批評教育。

今年2月22日，中央第五巡視組對光大集團巡視的反饋意見公布，指集團部分直管企業違反中央8項規定精神問題屢禁不止，光大證券黨委貫徹落實上級指示精神不堅決、不徹底，存在違反中央八項規定精神、費用管理執行不嚴等問題。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)