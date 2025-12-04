光大證券：恒指明年最高目標30000點 建議留意四大板塊

光大證券國際發布「2026年市場展望」，認為內地和港股在今年第四季度見高位後，已調整至合理水平，有條件於2026年再創高位。2026年指數最高目標，恒指30,000點；科指6,600點；上證指數4,500點。

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，經歷2025年反彈後，從估值來看，目前恒指市盈率高於過去5年均值，並向上偏離約一個標準差，反映總體估值有所修復，但處合理區間；而科技指數剛回升至5年均值，反映估值仍有追落後的空間。至於整個市場的股息環境，雖然恒指股息率以及高息指數的股息率分別回落至大概3%、6%附近的水平，但相對目前內地利率環境，吸引力仍然突出。