光大證券：恒指明年最高目標30000點 建議留意四大板塊

光大證券國際發布「2026年市場展望」，認為內地和港股在今年第四季度見高位後，已調整至合理水平，有條件於2026年再創高位。2026年指數最高目標，恒指30,000點；科指6,600點；上證指數4,500點。
光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，經歷2025年反彈後，從估值來看，目前恒指市盈率高於過去5年均值，並向上偏離約一個標準差，反映總體估值有所修復，但處合理區間；而科技指數剛回升至5年均值，反映估值仍有追落後的空間。至於整個市場的股息環境，雖然恒指股息率以及高息指數的股息率分別回落至大概3%、6%附近的水平，但相對目前內地利率環境，吸引力仍然突出。
四大關注板塊
板塊方面，該行認為中資金融、智能科技、能源有色、本地金融四大板塊值得關注。當中中資金融與市場走勢回暖關係密切；智能科技則正處於國策風口之上；而能源有色在利率下行周期之下受惠；至於香港本地金融,相信能夠在港股活躍、樓市回穩的過程中有所表現。
環球市場方面，受到各國關係持續緊張及變化不定影響，黃金成為今年最觸目的資產，年初至今回報率最少達50%。該行預計現貨黃金2026年的目標價為每盎司4,950美元。同時建議可適時於資產配置中加入內地和香港股票，亦可考慮黃金、全球人工智能(AI)技術應用等另類投資板塊、以及亞洲債券，收取穩定息率，達至攻守兼備。
美匯指數方面，隨著美國政府停擺引致經濟數據公布滯後，市場預測美國12月減息空間有限，美匯指數從底部出現明顯反彈，並在96.5水平見支持。該行預計美匯指數明年上半年會繼續走強，並在96.5至104.5水平徘徊。不過，美國聯儲局主席鮑威爾將會在明年中卸任，市場預料下一屆美聯儲主席人選對利率決策以偏「鴿派」為主，預料候選人對利率方向稍為明確後，美匯指數才有轉弱的空間。
光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻預計，美聯儲上半年只減息一次，下半年減息空間較大，投資者應注意美元走勢波動，個別非美元貨幣走勢較弱。另外，湯麗鴻亦對人民幣的前景持樂觀態度，認為其在 2026 年上半年走勢強勁，料離岸人民幣將在6.97至7.22之間波動。同時，該行看淡油價走勢，受全球需求疲弱及供應過剩影響，料油價會在每桶53至65美元之間徘徊。