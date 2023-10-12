光大集團原董事長李曉鵬遭開除黨籍及公職　檢察院決定逮捕 (更新)

中國光大集團原黨委書記、董事長李曉鵬此前遭中紀委調查嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。中紀委網站顯示，李曉鵬嚴重違紀違法，被開除黨籍及公職。

中紀委：無視中央八項規定精神

中紀委表示，經查，李曉鵬喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金、接受宴請；違反組織原則，不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔任用等方面為他人謀利；違規借用管理和服務對象錢款、持有非上市公司股份，利用職權為親屬經營活動謀利；洩露尚未公開的干部選拔任用事項；治家不嚴，家風不正；既想當官又想發財，長期以權謀私，「靠金融吃金融」，利用職務便利為他人在貸款融資、業務承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

資料指，李曉鵬自2017年12月出任光大集團董事長，直到2022年3月卸任，期間他曾任光大銀行董事長等職務；加入集團前亦曾於工商銀行、中國華融、中投公司、招商局等公司任職。

過往已有多名光大集團高層落馬

光大系自2021年起，已有多名高層落馬，包括光大控股原黨委書記、行政總裁陳爽；光大銀行黨委原副書記、副行長張華宇；光大銀行交易銀行部總經理夏偉；光大銀行南寧分行黨委原書記、行長蘇樹德；光大銀行南寧分行黨委原書記、行長周江濤；光大銀行呼和浩特分行黨委原書記、行長張翎等人。

而在今年七月，光大集團原黨委書記、董事長唐雙寧涉嫌嚴重違紀違法被中紀委調查。