克強預言｜今季經濟為全年關鍵 A股困3千關 內地放風降準

內地新冠肺炎疫情持續擴大，經濟復甦堪憂、A股持續在三千關上落之際，內地官媒昨報道指，國務院總理李克強昨主持召開國務院常務會議，會上指出適時適度運用「降準」(下調存款準備金率)等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。由於今年4月李克強主持的國常會上提及「適時運用降準等貨幣政策」後，兩日後中國人民銀行即宣布降準，因此市場普遍預期內地即將迎來今年第二次降準。

據央視報道，國常會表示，為扭轉第二季度前期經濟下滑態勢、為穩住經濟大局提供有力支撐，今季經濟對全年十分重要，當前是鞏固經濟回穩向上基礎的關鍵時間點。因此，要深入落實穩經濟一籃子政策措施，保持經濟運行在合理區間，力爭實現較好結果。會議又指，前期政策效用正顯現，惟各地情況有差異，有部分沒到位，要繼續狠抓落實。

另外，會議又指要穩定和擴大消費，支持平台經濟持續健康發展，保障電商、快遞網路暢通；推進保交樓專項借款盡快全面落到項目，激勵商業銀行新發放保交樓貸款，促進房地產市場健康發展。

4月降準 A股先跌後大升

內地今年4月15日宣布降準後，A股不升反跌，上證綜合指數在不足半個月內曾累瀉約一成，惟政策在當月下旬正式落實後，即迎來約兩個月的持續大反彈。至於在內地疫情不斷升溫下，近10個交易日上證綜合指數則持續在三千關水平掙扎，昨報3,096點，漲7點或0.3%；深圳成分指數則跌0.3%；創業板指數失0.1%。兩市合共成交額8,305億元人民幣。

科企雄霸藍籌升幅榜三甲

港股方面，螞蟻集團的罰款傳將落實令科技股炒上，領港股止五連跌。恒生指數昨最多升216點，收市漲99點或0.6%，報17,523點；恒生科技指數報3,555點，升35點或1.1%。主板成交額963億元，為約兩周低。藍籌股5大升幅王中，科技股佔4股並雄霸三甲，百度集團(9888)漲3.4%藍籌最佳；京東集團(9618)升3.3%；阿里巴巴(9988)則向上3.1%。