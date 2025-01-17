兌港元邁向「一兌一」 摩通料人幣須貶10%

港元及人民幣距離「一兌一」僅不足6%差距。(資料圖片)

特朗普將於下周一上任美國總統，其對華關稅政策將如何影響人民幣走勢成為市場焦點之一，摩根大通則發報告認為，假設美國對中國商品關稅提高至60%，預計會拖累內地今年經濟增長大降至3.9%，而人民幣兌美元須貶值10%才是合理的政策應對。截至本港時間昨晚8時半，離岸人民幣報7.3318兌一美元，貶值一成意味跌至8.065水平，相當於每百港元兌近104人民幣，即港元貴過人民幣。

目前港元及人民幣距離「一兌一」僅不足6%差距，每百港元昨一度兌94.36元離岸人民幣，在岸人民幣則兌94.14元。至於人民幣中間價續企硬，昨報7.1881兌一美元，較上日中間價升2點子。