兌港元邁向「一兌一」 摩通料人幣須貶10%

特朗普將於下周一上任美國總統，其對華關稅政策將如何影響人民幣走勢成為市場焦點之一，摩根大通則發報告認為，假設美國對中國商品關稅提高至60%，預計會拖累內地今年經濟增長大降至3.9%，而人民幣兌美元須貶值10%才是合理的政策應對。截至本港時間昨晚8時半，離岸人民幣報7.3318兌一美元，貶值一成意味跌至8.065水平，相當於每百港元兌近104人民幣，即港元貴過人民幣。
目前港元及人民幣距離「一兌一」僅不足6%差距，每百港元昨一度兌94.36元離岸人民幣，在岸人民幣則兌94.14元。至於人民幣中間價續企硬，昨報7.1881兌一美元，較上日中間價升2點子。
內地增長或放緩至3%至4%
摩通認為，為實現2035年經濟增長倍翻的承諾，中央今年增長料仍維持在5%左右不變，惟該行認為除非美國關稅衝擊比預期溫和，且中央加大力度推動經濟，否則內地2025至2030增長會放緩至3%至4%。
該行又指，為實現增長目標，中央須加強逆周期宏觀政策調整，包括財政、貨幣及住房政策，更重要是將政策重點轉向刺激內需，如改善服務業及民企營商環境，以開拓收入及生產力增長的基礎。而財政政策會發揮主導作用，預測今年內地赤字佔國內生產總值(GDP)3.8%，政府總發債量增加2萬億元人民幣。
利率政策主導 續減息降準
貨幣政策方面，摩通認為內地利率政策將變得更加重要，但減息空間受到貨幣穩定和淨利差壓力考慮的限制，預計今年中國政策利率將降息30個基點，相當於7天期逆回購操作利率由1.5厘降至1.2厘；同時降低存款準備金率100個基點，社會融資規模穩定增長。