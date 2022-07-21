免律師行經手 轉按先行 物業交易 銀行可直接支付

銀公新猷

律師樓爆煲令物業交易資金遭凍結的業主噩夢，將可避免！銀行公會昨公布，在金管局的全力支持下，將就物業交易提供多一個支付安排，新造按揭銀行與原有按揭銀行，可通過銀行間的即時支付系統直接交易，毋須先經律師行託管，暫涵蓋住宅物業的轉按個案，包括住宅樓宇內的車位。市場相信，新支付安排可減低交易過程的中斷風險，估計會受業主歡迎，並大有機會擴展至一手及二手的交易中。

銀公指，以轉按先行因相關交易普遍較為簡單，能讓銀行觀察支付安排的執行情況；而若轉按銀行批出的貸款高於原有按揭貸款，新造按揭銀行會把額外款項轉至借款人在該銀行的還款戶口。該會又指，所有現時為本港住宅物業提供港元按揭貸款的公會會員應於今年年底前為採納支付安排做好準備，銀行須向尋求轉按的客戶提供採用支付安排這個選項，而舊有託管方法暫仍可選擇。

3銀行已試行逾月

部分銀行亦已順利完成試點轉按交易，因此計劃現擴展至所有銀行。有指今次支付安排是經由「港元結算所自動轉帳系統(CHATS)」進行，渣打銀行、中銀香港(2388)及滙豐銀行已率先在1個多月前試行，至今十多宗交易均順利完成。

金管局副總裁阮國恒表示，安排是配合數碼金融發展的一大舉措，亦是加強保障銀行按揭客戶的重要一步，金管局全力支持。