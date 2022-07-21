免律師行經手 轉按先行 物業交易 銀行可直接支付

銀公新猷
律師樓爆煲令物業交易資金遭凍結的業主噩夢，將可避免！銀行公會昨公布，在金管局的全力支持下，將就物業交易提供多一個支付安排，新造按揭銀行與原有按揭銀行，可通過銀行間的即時支付系統直接交易，毋須先經律師行託管，暫涵蓋住宅物業的轉按個案，包括住宅樓宇內的車位。市場相信，新支付安排可減低交易過程的中斷風險，估計會受業主歡迎，並大有機會擴展至一手及二手的交易中。
銀公指，以轉按先行因相關交易普遍較為簡單，能讓銀行觀察支付安排的執行情況；而若轉按銀行批出的貸款高於原有按揭貸款，新造按揭銀行會把額外款項轉至借款人在該銀行的還款戶口。該會又指，所有現時為本港住宅物業提供港元按揭貸款的公會會員應於今年年底前為採納支付安排做好準備，銀行須向尋求轉按的客戶提供採用支付安排這個選項，而舊有託管方法暫仍可選擇。
3銀行已試行逾月
部分銀行亦已順利完成試點轉按交易，因此計劃現擴展至所有銀行。有指今次支付安排是經由「港元結算所自動轉帳系統(CHATS)」進行，渣打銀行、中銀香港(2388)及滙豐銀行已率先在1個多月前試行，至今十多宗交易均順利完成。
金管局副總裁阮國恒表示，安排是配合數碼金融發展的一大舉措，亦是加強保障銀行按揭客戶的重要一步，金管局全力支持。
料可擴展至一二手按揭
中原按揭董事總經理王美鳳表示，新安排之直接付款安排可針對性避免經由律師樓暫管大額款項之風險問題，改由銀行之間直接過數，可為轉按客戶在按揭流程上增加保障及避免萬一流程中斷之風險，相信轉按客戶在瞭解有關安排細節後，會樂於選用新安排以增加保障。有市場人士亦指，新支付安排可令交易更順暢及安全，料待措施適應後，可擴展至一手及二手的新造住宅及非住宅物業。
按金管局5月住宅按揭統計調查結果，5月份涉及轉按交易所批出的貸款，按月增加15.1%，至103億元，佔全月總按揭貸款額546億元的18.9%；涉及轉按宗數佔總數22.7%，反映轉按需求亦佔一定比例。
律師行資金凍結 曾鬧風波
2020年底，承辦大量物業買賣的黃馮律師行因文員挪用公款，遭律師會凍結及託管資金逾3億元，引發多名準業主無法完成物業交易，當時有苦主哭訴要四出借貸才能渡過難關、亦有人被逼「殺大訂」，及至去年7月相關資金才獲解凍。事件惹市場關注物業交易金額經律師行處理的風險。