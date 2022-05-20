免稅額2022｜供養父母、子女及個人免稅額如何報稅慳最多？

甚麼是免稅額？ 普遍而言，香港受薪打工仔均須繳納薪俸稅，但政府亦會提供各種免稅額及稅項扣減，減輕大家的稅款負擔。 免稅額有哪幾種？ 在每個課稅年度，打工仔都會享有基本免稅額，除非在該年度已婚並獲已婚人士免稅額，則不能兼享基本免稅額。其他免稅額包括子女免稅額、供養父母及供養祖父母或外祖父母免稅額、供養兄弟姊妹免稅額、單親免稅額、傷殘受養人免稅額，以及傷殘人士免稅額。（見下表） 免稅額2022一覽 免稅項目 免稅額 基本免稅額 $132,000 已婚人士免稅額 $264,000 子女免稅額 第1名至第9名子女（每名） $120,000 每名子女出生的課稅年度，子女免稅額可獲額外增加 $120,000 供養兄弟姊妹免稅額 $37,500 供養父母及供養祖父母或外祖父母免稅額 （每名） 55歲或以上但未滿60歲 $25,000 60歲或以上 $50,000 未滿60歲但有資格根據政府傷殘津貼計劃申索津貼 $50,000 供養父母及供養祖父母或外祖父母額外免稅額（每名） 55歲或以上但未滿60歲 $25,000 60歲或以上 $50,000 未滿60歲但有資格根據政府傷殘津貼計劃申索津貼 $50,000 單親免稅額 $132,000 傷殘受養人免稅額 $75,000 傷殘人士免稅額 $75,000

免稅額和扣稅項目均可減輕納稅人的交稅負擔，但具體安排上卻存在差異。免稅額是符合資格就可盡享這個免稅額，但扣稅項目則不同，它是一種實報實銷的免稅安排，如合資格年金保費、可扣稅強積金自願性供款、自願醫保、認可慈善捐款等就是屬於扣稅項目。 免稅額V.S.扣稅項目 常見扣稅項目 扣稅上限（每課稅年度） 認可慈善捐款（每次捐款不少於$100） 應評稅入息或利潤的35% 自願醫保計劃保費（每名受保人） $8,000 合資格年金保費及可扣稅強積金自願性供款 $60,000 個人進修開支 $100,000 強積金計劃或認可職業退休計劃供款 $18,000 居所貸款利息 $100,000 長者住宿照顧開支（每名長者） $100,000 住宅租金 $100,000 自僱人士如何計算扣除項目？ 自僱人士可把支付給強積金計劃的強制性供款當作營業開支，申請扣除香港利得稅。最高扣除額為HK$18,000。但自僱人士作出的一般自願性供款不可扣稅；如在強積金計劃開立可扣稅自願性供款帳戶則可申請扣稅。 所謂「上有高堂，下有子女」，古人亦深明身為三文治階層的壓力，因此下文除個人免稅額外，更會集中討論供養父母／祖父母、子女與倏生意人仕如何報稅最慳稅。

個人免稅額 假如你是單身人士，沒有子女免稅額及供養父母免稅額，但仍可享基本免稅額（亦可稱為個人或單人免稅額），2021/22年度的薪俸税或個人入息課税的額度為HK$132,000。意味全年收入只要不過HK$132,000就不用交稅。 申報供養父母及祖父母／或外祖父母免稅額資格 很多打工仔每月都會向父母上繳家用，以作供養之用及聊表孝心。假如要申索供養父母及祖父母／或外祖父母免稅額（無論是自己還是配偶的父母／祖父母／外祖父母），他們先要要符合三大條件： 通常在香港居住；年齡已滿55歲，或有資格按政府傷殘津貼計劃申索津貼；及 至少連續6 個月與你同住而無須付出十足費用；或 你／你配偶每年付出不少於HK$12,000的金錢用以供養該名父母／祖父母／外祖父母。 供養契爺契媽可否申請扣稅？ 「父母」的定義不限於血緣關係，除了個人或配偶的親生父母，亦可以是領養父母／繼父母，或已故配偶的父母，「祖父母或外袓父母」的定義亦是如此。至於按中國習俗上契的「契爺」、「契媽」，以及未有正式註冊結婚的繼父母，則不符合條件了。 免稅額金額：未滿60歲HK$2.5萬；60歲或以上HK$5萬 至於免稅額方面，則會按年齡及是否有資格領取津貼而定，如父母／祖父母／外祖父母年齡為55歲或以上但未滿60歲，免稅額為HK$25,000，60歲或以上為HK$50,000，滿60歲但有資格根據政府傷殘津貼計劃申索津貼的免稅額亦是HK$50,000。 父母免稅額可以多人攤分嗎？ 可以，但值得留意的是，任何一名父母／祖父母／外祖父母的免稅額只可由一名人士申索，不能由多人攤分。即如果你家中有父母，你有一個兄弟姊妹，你可以與對方一人一個名額。假如你的父母／祖父母由多名兄弟姊妹供養，大家就必需「傾掂數」，若不能達成共識，其中一人一次過報盡家中長輩免稅額，其他人再報稅局就不會考慮該申索。因此建議應讓淨收入最多的人申請父母免稅額。 父母在職仔女仍可申索供養免稅額 只要受養的父母符合上述三個資格，即使父母仍然在職，並已申索其個人免稅額，納稅人仍可申索供養父母免稅額。 不過，假如受養人有領取綜援，其子女就未必可申索該免稅額，因社署在批核綜援申請時，會假設申請人的子女有供養父母，如子女沒有能力或不願意照顧及供養父母，便需要簽署不供養父母證明書（俗稱衰仔紙），在此情況下，便不能滿足第三個條件。 申報靠「問心」 最好保留單據 納稅人申請供養父母免稅額填報的資料只能「問心」，只需在報稅表的11.4部，按供養父母／祖父母／外祖父母的情況，無提交證明文件及填上生活費的實數，但須保留有關文件6年，如同住地址證明，或受養父母居所的租金收據、水電費單及醫療費用單據，方便被抽查時佐證。 順帶一提，四大長老到家中湊孫，但不長期居住，並不構成同住條件，不能申請免稅額。

子女免稅額 以前話養一個小朋友要HK$400萬，現時更要加上「父幹」，為人父母者經濟負擔沉重。但其實子女在報稅時能發揮重要作用，讓父母借助子女免稅額減輕稅項。 子女免稅額申領資格 按稅局規定指，假如在有關課稅年度內，納稅人的子女未婚兼符合下列其中一項條件，便可申索子女免稅額： 未滿18歲； 年滿18歲但未滿25歲，並在大學、學校或其他類似的教育機構接受全日制教育； 年滿18歲，但因身體或精神問題無能力工作 除你的親生子女外，領養子女、繼子女，或你配偶或前配偶的親生子女、領養子女或繼子女，亦可納入「子女」的範圍。 子女出生的課稅年度免稅額加碼 如合符資格，第1名至第9名子女，每名可獲HK$12萬的子女免稅額；在每名子女出生的課稅年度，子女免稅額便可額外增加HK$12萬，例如你的子女是在2022年5月1日出生，該課稅年度的子女免稅額便有HK$24萬。 子女在學就一有免稅額？ 不過，近年在疫情影響下，子女畢業後要找到理想工作不易，也有畢業生選擇Working Holiday或Gap Year遊歷世界，體驗人生。在這種情況下，父母要申索子女免稅額要特別注意，年滿 18 歲但未滿25歲的受供養子女，在身體或精神正常下，必須在有關課稅年度內的任何時間曾接受全日制教育，才符合資格，例如子女在大學畢業後便到澳洲Working Holiday，父母便不能就該名子女申索免稅額了。 另外，父母別以為子女仍然在學，就自動享有子女免稅額，若然他們就讀展翅、短期／兼讀課程、學徒訓練計劃等，均不屬全日制學生的定義，父母就不能申領子女免稅額。 子女免稅額可以夫婦平分嗎？ 不可以平均或自由分配。若與配偶育有多於一名子女，只可由配偶其中一方申索所有子女的免稅額。稅局建議，夫妻中入息較高或由非按標準稅率評稅一方申索子女免稅額會較為有利。 但亦有例外情況，就是離婚後父母合力支付照顧子女開支，甚至是繼父、繼母都有份資助。在這種情況，父母及繼父母均可得部分子女免稅額。不過，各方要先協商由誰人提出申索或如何分攤。假如一直不能達成共識，稅局會按父母、繼父母各自支付照顧子女金額比例分配子女免稅額。 假如家庭人數較多，又要供養父母及子女，不只是3、4人家庭，或有資格申索多項免稅額，這時可利用稅局網頁計算薪俸稅，計一計整個家庭共有多少免稅額、應繳稅款是多少，夫婦合併報稅定分開較抵，以便有個預算。 2021/22年度薪俸稅計數機及2021/22年度個人入息課稅計數機，計算建議的稅款寬減措施實施後你應繳的薪俸稅及個人入息課稅稅款。