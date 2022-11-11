入境內地檢疫減至「5+3」，航班熔斷取消，港股升幅擴闊至8%。（資料圖片）

內地發布優化疫情防控措施通知，入境人員將「7天集中隔離+3天居家健康監測」調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，並取消入境航班熔斷機制，並將登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明，調整為登機前48小時內1次核酸檢測陰性證明。

港股升幅急升，恒生指數最多升8%，高見17,368點，近4個月以來首次升穿50天移動平均線，最新報17,312點，升幅1,231點或7.7%，最新成交1,300億元。藍籌股全線造好，碧桂園（2007）及龍湖集團（960）分別升33.7%及28.1%，頭3大活躍港股，騰訊（700）、美團（3690）及阿里巴巴（9988）升幅介乎9%至12%。

20大升幅股份大部份為內房及相關股份，旭輝（884）最新升逾5成，為升幅最大股份。新城發展（1038）及龍光集團（3380）等較小型內地房企亦發力，升幅均在3成以上。航空股亦顯著造好。國企指數最新升7.8%，恒生科技指數升9.4%。

密切接觸者方面，新措施將由「7天集中隔離+3天居家健康監測」管理措施調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出。及時準確判定密切接觸者不再判定密接的密接，而高風險區外溢人員「7天集中隔離」亦調整為「7天居家隔離」、風險區由「高、中、低」三類調整為「高、低」兩類，最大限度減少管控人員。

藍籌股全線向上 20大升幅多為內房

此外，對結束閉環作業的高風險崗位從業人員由「7天集中隔離或7天居家隔離」調整為「5天居家健康監測」，沒有發生疫情的地區嚴格按照第九版防控方案確定的範圍對風險崗位，重點人員開展核酸檢測，不得擴大核酸檢測範圍 。

通知又嚴禁隨意封校停課、停工停產、未經批准阻斷交通、隨意採取「靜默」管理、隨意封控、長時間不解封、隨意停診等各類層層加碼行為，而發生疫情的地方要及時精準劃定風險區域，對不在高風險區的外地人員，評估風險後允許其離開，避免發生滯留。

通知強調，新措施是充分認識優化調整防控，而非放鬆防控，更不是放開、「躺平」。