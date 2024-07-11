內地三大航空股虧損齊收窄 半年共蝕最多75億人幣

港上市的三大內地航空公司上半年虧損齊收窄，惟合共仍蝕最多75億人民幣！
國航虧損最多30億人幣
中國國際航空(753)預告，初步測算上半年將出現虧損，預計歸屬於上市公司股東的淨虧損約為23億元至30億元人民幣，去年同期蝕34.51億元人民幣；歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益後的淨虧損約為28億元到38億元人民幣，去年同期蝕49.38億元人民幣。
國航指，中國經濟持續回升帶動航空市場需求整體向好，公司抓住市場機遇，全力推進提質增效。堅持邊際貢獻最大化組織生產，聚焦「保價爭量」穩定收益，貫徹「過緊日子」思想降本增效，深化協同促進發展，上半年經營效益穩步改善，同比實現大幅減虧。但受國際航線整體恢復進程低於預期、內地市場競爭加劇、油價匯率等要素價格波動的影響，上半年仍處於經營虧損狀態。
國航今日收報3.7元，升0.13元或3.6%，成交額5,540萬元，市值183.4億元。
東航客座率提高逾9百分點
中國東方航空(670)亦預告半年歸屬於上市公司股東的淨虧損約為24億元至29億元人民幣，去年同期為蝕62.49億元人民幣；預計歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨虧損約為27億元至32億元人民幣，去年同期為66.82億元人民幣。
東航指，上半年公司運輸總周轉量和旅客運輸量同比分別增長54.31%、30.41%，客座率同比提高9.44個百分點，生產經營回升向好，經營業績同比大幅減虧。然而，由於部分航線受到當地航權時刻限制、機場保障資源不足等因素影響，公司在北美、日本等部分國際市場的運力尚未完全恢復；同時受到內地客運市場競爭加劇及航油價格保持高位運行等因素影響，預計上半年經營業績大幅改善但仍出現虧損。
東航今日收報2.09元，漲0.06元或近3%，成交額787萬元，市值108.2億元。
南航：經營壓力依然巨大
中國南方航空(1055) 預計半年度實現歸屬上市公司股東的淨虧損10.6億元至15.8億元人民幣，去年同期虧損28.75億元；歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益後的淨虧損為31.5億元至39.8億元人民幣，去年同期蝕39.6億元。
南航指，上半年內地經濟持續復甦，民航市場逐步回暖。公司搶抓市場復甦機會，全力提質增效、加強精益成本管控，經營效益同比大幅減虧。但當前民航發展的外部環境複雜多變，內地市場供過於求，國際市場恢復面臨挑戰，極端天氣多發頻發，疊加油價保持高位波動，公司經營壓力依然巨大，上半年淨利潤呈現虧損。
南航今日收報3.07元，升0.09元或3%，成交額3,290萬元，市值142.6億元。