內地三大航空股虧損齊收窄 半年共蝕最多75億人幣

國航指，中國經濟持續回升帶動航空市場需求整體向好，公司抓住市場機遇，全力推進提質增效。堅持邊際貢獻最大化組織生產，聚焦「保價爭量」穩定收益，貫徹「過緊日子」思想降本增效，深化協同促進發展，上半年經營效益穩步改善，同比實現大幅減虧。但受國際航線整體恢復進程低於預期、內地市場競爭加劇、油價匯率等要素價格波動的影響，上半年仍處於經營虧損狀態。

中國國際航空(753)預告，初步測算上半年將出現虧損，預計歸屬於上市公司股東的淨虧損約為23億元至30億元人民幣，去年同期蝕34.51億元人民幣；歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益後的淨虧損約為28億元到38億元人民幣，去年同期蝕49.38億元人民幣。

東航客座率提高逾 9 百分點

中國東方航空(670)亦預告半年歸屬於上市公司股東的淨虧損約為24億元至29億元人民幣，去年同期為蝕62.49億元人民幣；預計歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨虧損約為27億元至32億元人民幣，去年同期為66.82億元人民幣。

東航指，上半年公司運輸總周轉量和旅客運輸量同比分別增長54.31%、30.41%，客座率同比提高9.44個百分點，生產經營回升向好，經營業績同比大幅減虧。然而，由於部分航線受到當地航權時刻限制、機場保障資源不足等因素影響，公司在北美、日本等部分國際市場的運力尚未完全恢復；同時受到內地客運市場競爭加劇及航油價格保持高位運行等因素影響，預計上半年經營業績大幅改善但仍出現虧損。

東航今日收報2.09元，漲0.06元或近3%，成交額787萬元，市值108.2億元。