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財經
2023-10-19 04:30:17
日報

內地上季GDP勝預期 大行轉軚 全年料保五

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中國GDP

內地第三季GDP錄4.9%，較預期4.5%高。(中新社)

內地上季國內生產總值(GDP)錄4.9%，較預期4.5%高；按季升1.3%。累計首3季GDP總值91.3萬億元人民幣，升5.2%。數據超預期下，花旗及摩根大通等大行紛紛上調全年GDP預測，由原本預測勉強保五，分別增至5.3%及5.2%；瑞銀及野村更由原來估不保五，變料全年保五。

野村：判斷見底仍言之過早

瑞銀表示，上季內地增長主要受惠寬鬆政策及房產銷售轉佳，隨著科技周期見底及黃金周消費復甦，因而料今季增速有5%，全年增長則由4.8%，上調至5.2%。野村亦表示，數據反映內地經濟回穩，考慮到去年第四季基數低，料全年保五挑戰不大，因此將全年GDP預測由4.8%，上調至5.1%，第四季預測亦由4.3%，上調至4.7%。不過野村指，目前判斷經濟見底仍言之過早，黃金周後消費需求或消退，房地產未見真正復甦，加上環球高息壓力，因此維持2024年增長3.9%的低於市場預測。

大新估年底前仍有減息機會

大新銀行(2356)經濟研究及投資策略部則指，內地房產投資及銷售均有惡化跡象，近期支持措施未明顯提振氣氛，中國人民銀行年內兩度減息降準下，信貸增長未見明顯回升，不排除內地直至年底仍會再減息及推穩定房產措施。

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