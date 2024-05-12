內地上月社融M1齊負增長 中金：不必誇大影響

稱是統計變化令金融「擠水分」所致

中金表示，上月金融數據大幅放緩反映內需仍然比較疲弱，但金融「擠水分」的影響可能更多一些，稱不必誇大其對經濟與市場的影響。具體而言，中金認為購房需求仍然疲弱，政府債發行節奏較慢的確拖累了金融數據，均體現出內需不足。但金融行業GDP統計的變化影響了金融機構的行為動機，實際上是對存貸款資料「擠水分」，並間接降低了M2增速。所謂統計的變化，是指今年首季金融業增加值在季度核算時，由參考存貨款餘額，改為參考銀行利潤表指標，令銀行沖高存貸壓力減少，並相信相關影響會集中在第二季度顯現，並且會在下半年產生影響。