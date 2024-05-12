內地上月社融M1齊負增長 中金：不必誇大影響

中國人民銀行本周六公布上月內地人民幣貸款餘額247.78萬億元(人民幣，下同)，按年多9.6%；社會融資規模存量389.93萬億元，多8.3%；M2(廣義貨幣供應)餘額301.19萬億元，多7.2%；M1(狹義貨幣供應)餘額66.01萬億元，下降1.4%。今年首4月的融資規模增量為12.73萬億元，較預期13.9萬億元少，按年少3.04萬億元；倘單計上月，新增社會融資更出現負增長1,987億元，為2005年10月以來首次負增長。
另外，上月新增貸款逾7,300億元，少於預測的8,000億元，而3月錄3.09萬億元；首4月為10.19萬億元，少於預期的10.37萬億元。
稱是統計變化令金融「擠水分」所致
中金表示，上月金融數據大幅放緩反映內需仍然比較疲弱，但金融「擠水分」的影響可能更多一些，稱不必誇大其對經濟與市場的影響。具體而言，中金認為購房需求仍然疲弱，政府債發行節奏較慢的確拖累了金融數據，均體現出內需不足。但金融行業GDP統計的變化影響了金融機構的行為動機，實際上是對存貸款資料「擠水分」，並間接降低了M2增速。所謂統計的變化，是指今年首季金融業增加值在季度核算時，由參考存貨款餘額，改為參考銀行利潤表指標，令銀行沖高存貸壓力減少，並相信相關影響會集中在第二季度顯現，並且會在下半年產生影響。
中金又指，由於打擊空轉、金融GDP擠水分開始發揮作用，實現5%的目標就更加需要實體經濟保持穩健的增長，說明財政發力的重要性進一步上升。如果5月之後發債進度加快，那將有利於支撐貨幣增速與經濟增長。