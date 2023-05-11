內地上月通脹率升0.1%　創26個月新低

國家統計局公布，中國4月居民消費價格指數（CPI）按年升0.1%，較上月回落0.6個百分點。食品價格升0.4%，非食品價格升0.1%。首4個月，CPI按年升1%，通脹亦創26個月新低。
若按月比，4月份，CPI按月下降0.1%，其中，食品價格下降1%，非食品價格升0.1%。
豬肉價格升4%
4月份，食品煙酒類價格按年升0.8%，影響CPI升約0.21個百分點。
而食品中，鮮果價格升5.3%，影響CPI升約0.11個百分點；畜肉類價格上漲2.2%，影響CPI升約0.07個百分點，其中豬肉價格升4%，影響CPI升約0.05個百分點；蛋類價格升1.2%，影響CPI升約0.01個百分點；菜價則下降13.5%，影響CPI下降約0.33個百分點。
PPI按年跌3.6%
4月份，工業生產者出廠價格指數（PP）則按年跌3.6%，連跌7個月，按月下降0.7%，較市場預期跌3.3%為高；今年首4個月PPI按年下降2.1%。
國家統計局城市司首席統計師董莉娟回應，4月份因市場供應總體充足，消費需求逐步恢復，據數據測算，在4月份0.1%的CPI按年漲幅中，上年價格變動的翹尾影響約為0.3個百分點，較上月回落0.4個百分點。