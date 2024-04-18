內地上門按摩龍頭「東郊到家」據報擬赴港上市　擁逾2.5萬名簽約技師｜IPO新股

內媒《鹽新聞》報道，「東郊到家」創辦人湯帆日前於重慶首屆「O2O行業發展大會」上表示，截至2023年底，該企業完成部分IPO的規劃實施及合規準備工作，並稱「東郊到家」委託的上市中介機構，是第一梯隊的品牌與團隊，為IPO準備打下堅實的基礎。

《鹽新聞》又報道，已與湯帆透過電話聯繫，他表示，IPO的確正在推進中，未來計劃在香港上市。

「東郊到家」擁2.5萬名以上簽約技師

報道指，該平台已經形成了相當的規模，包括在22個人口過千萬的內地城市開通運營中心，並擁有1,000萬以上的註冊用戶，以及2.5萬名以上簽約技師。公司官網更指2022年3月正式簽約世界乒乓球冠軍張瑩瑩為平台代言人。

據投融資平台「鯨準」App顯示，東郊到家預計2024年收入為38億元、2025年為65億元。湯帆亦曾經表示，東郊到家在成立以來的一年零七個月時間裡實現了收支平衡。