內地人專才計劃湧入香港做保險，保險公司設「普通話小組」教銷售策略。

《彭博》報道，香港正迎來大量來自內地金融和科技業的專業人士，因他們對自己的跨境職業和薪資前景感失望，而這樣亦提振曾經沉寂的香港保險業。現時友邦（AIA）、保誠及其他公司均聘請更多的內地「高才通」人士，向來自內地的遊客銷售保險計劃，部分更設「普通話小組」教導銷售策略。

內地專才做保險最佳者每年袋逾千萬 報道指，疫情期間內地訪客（MCV）保險市場陷入低迷，惟去年以來香港對外通關後，內地訪客業務超過750億元。他們購買的大部分保單均以美元或與美元掛鉤的港幣計價，令資金能夠轉移到海外並進行長期投資，因這些產品提供危疾或定期人壽保險，通常包括儲蓄或類似投資的功能，可免受人民幣貶值影響，並銷售香港較高利率回報。

報道引述內地專才保險人士指，他們透過向內地訪客出售保單來收取大筆佣金，部分表現最佳者每年收入可超過1,000萬元及外加獎金。 由於香港保險公司不允許在內地直接銷售其產品，因此許多代理商會依靠家人、朋友和個人關係網，來吸引內地客前往香港簽署文件並購買保單。 保險公司設「普通話小組」教銷售策略 加上香港於2022年底放寬工作簽證標準，推出「高才通」，向來自頂尖大學的求職者和其他合格的個人提供兩年簽證，並取消「高才通」的配額限制。據資料顯示，現已有約20萬人獲得香港工作簽證，其中絕大多數人才通行證持有者來自內地。

報道又指，在最近友邦（AIA）的每周早晨簡報會上，有大約40人組成的小組，用普通話討論銷售策略，有指該會議是為保險代理人及其他有興趣成為保險代理而開設，當中許多人最近是「高才通」等計劃獲得簽證，年齡從20多歲到50多歲不等；早晨簡報會也談到擁有香港護照的好處，包括生活7年後能獲得香港護照。 對於上述報道，友邦保險沒有回應《彭博》的置評請求；至於香港勞福局局長孫玉菡曾在6月下旬表示，入境處將非常嚴格地審查保險代理人的延期逗留申請。