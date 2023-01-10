內地今年新增地方政府專項債額度料創新高

內地今年新增地方專項債額度或增至上限的3.8萬億人民幣，再創新高，（資料圖片）

《彭博社》引述消息報道，在積極的財政政策要加力提效的政策指引下，內地考慮今年以創紀錄的規模設置地方政府新增專項債額度，繼續以地方債發行支持基礎設施建設。

報道引述知情人士稱，今年預算赤字率或較去年提升，設在3%左右。內地同時正考慮將新增地方專項債額度設定在3.8萬億元（人民幣，下同）的上限額度，高於之前的水平。

報道稱，自2015年內地全面開啟地方專項債發行以來，其年度新增額度在2020年達到3.75萬億元的最高峰，並在過去兩年略有下降。在今年減稅降費相關措施可能告一段落的背景下，專項債發行或將繼續發力。

報道又稱，每年3月召開的全國人大會議將批准和發布當年的專項債發行額度和赤字率，在此之前方案仍有變數。消息指出，2023年財政赤字率可能設在3%左右。該水平較2022年增長0.2個百分點，此前僅有2020年和2021年赤字率超過3%「紅線」。

財政部部長劉昆上周接受《人民日報》訪問時表示，地方政府專項債券，是帶動擴大有效投資、穩定宏觀經濟的重要手段。他表示，2018年以來，中國累計安排新增地方政府專項債券14.6萬億元。

另外，內地傳媒引述數據指出，去年中國全年國債發行規模約9.69萬億元，按年增長42.6%。當中，特別國債發行7,500億元，記帳式國債發行87,123億元，儲蓄國債發行2,294億元。報道又引述學者預計今年國債發行規模會適度擴大，以優化政府債券結構，及降低政府債務籌資成本及風險。

2022年國債發行規模增逾四成

隨着地緣政治角力升溫，加上貨幣政策收緊，評級機構惠譽警告，大部分主權地區的展望惡化，包括北美、西歐、新興歐洲、撒哈拉以南非洲（SSA）和亞太地區。對比去年，今年主權信貸條件不太有利。而通脹對政府收入和名義增長帶來的好處將逐步消退，事關支出壓力增加，利率上升會推高償債成本並拖累增長。美國和歐元區增長放緩，亦會對其他地區造成壓力。