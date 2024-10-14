內地今年進出口增5.3% 首次突破32萬億人幣

9 月出口增 1.6% 增速有所放緩

海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良表示，單計9月出口2.17萬億元，增長1.6%，增速有所放緩，初步分析主要受短期偶發因素影響。首先，跟9月份的極端天氣有一定的關係，兩次颱風接連在長三角地區登陸，歷史資料顯示，颱風對出口的影響持續時間比較長，颱風過後船隊的排期往往會順延，出口有所滯後。

其次，他指前段時間受全球航運不暢、集裝箱短缺，以及美國東海岸碼頭工人合同到期談判預期等影響，企業的出貨、物流節奏有所調整，部分產品往年出口旺季在三季度，今年提前1個多月。此外，去年9月出口規模基數是比較高的，是年內的次高，僅次於12月，制約上月同比增速。總的來說，他指9月當月出口增速的放緩屬於短期內正常的資料波動。