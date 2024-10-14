內地今年進出口增5.3% 首次突破32萬億人幣

海關總署宣布，內地首三季進出口32.33萬億元(人民幣，下同)，首次突破32萬億元，按年增長5.3%，其中，出口18.62萬億元，增長6.2%；進口13.71萬億元，增長4.1%。貿易順差4.9萬億元。
對歐美日等傳統市場出口增長4.2%
首三季度，內地對歐美日等傳統市場出口增長4.2%，對東盟、拉美等新興市場出口分別增長12.3%、13.7%。另外今年大宗商品進口量增加5%，其中原油、天然氣和煤炭等能源產品9.01億噸，增加4.8%；鐵、鋁等金屬礦砂11.38億噸，增加4.9%。同期，積體電路、汽車零配件進口值分別增長13.5%、4.6%。消費品進口超過1.3萬億元。
9月出口增1.6% 增速有所放緩
海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良表示，單計9月出口2.17萬億元，增長1.6%，增速有所放緩，初步分析主要受短期偶發因素影響。首先，跟9月份的極端天氣有一定的關係，兩次颱風接連在長三角地區登陸，歷史資料顯示，颱風對出口的影響持續時間比較長，颱風過後船隊的排期往往會順延，出口有所滯後。
其次，他指前段時間受全球航運不暢、集裝箱短缺，以及美國東海岸碼頭工人合同到期談判預期等影響，企業的出貨、物流節奏有所調整，部分產品往年出口旺季在三季度，今年提前1個多月。此外，去年9月出口規模基數是比較高的，是年內的次高，僅次於12月，制約上月同比增速。總的來說，他指9月當月出口增速的放緩屬於短期內正常的資料波動。