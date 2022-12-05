內地今年逾75款遊戲消失 騰訊停運項目佔26個最多

內地《時代財經》根據公開報道統計，2022年內至少已有75款遊戲項目宣布解散或停運，當中大部分由騰訊（700）、網易（9999）、嗶哩嗶哩（9626）及朝夕光年等遊戲大廠營運，不少遊戲曾取得過極佳的成績。

各大廠商中，以騰訊停運的項目最多，達26個；其次是網易、B站嗶哩嗶哩以及朝夕光年，分別為14個、10個、4個。包括米哈遊近期宣布解散的《Project SH》在內的12個遊戲項目，更是在研發階段就腹死胎中。

上述75款消失的遊戲中，不少已到生命周期的後期，如騰訊旗下《QQ堂》、《QQ連連看》、《QQ美女找茬》及《全民斬仙》，均是平均年期早已突破10歲的「老將」。

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另外，據第三方機構七麥統計資料顯示，今年截至11月底共計有6.2萬款遊戲在蘋果商店下架。如此大規模的砍項目、停運潮，還是令人乍舌，其中一些曾在上線初期取得過極佳成績，上線時間不過一兩年的項目，也出現在這份停運名單之中，例如網易自研的《幻書啟世錄》、《月神的迷宮》、騰訊代理的《征服與霸業》、《比特大爆炸》等。