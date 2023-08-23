內地企業佔港股總市值接近八成　陳茂波：本港證券市場未來發展空間大

財政司司長陳茂波日前出席H股30周年誌慶活動致辭時表示，自2018年起，香港推動一系列上市制度改革，例如允許「同股不同權」的新經濟公司在港上市，儘管這些公司目前僅佔上市公司總數約10%，但佔港股總市值和每日交投量約四分之一。

陳茂波：本港證券市場未來發展空間大

陳茂波表示，今年3月推出特專科技公司上市制度，助力內地新興科技產業發展，對接國家科技興國的發展戰略。他指，現時香港證券市場市值，只佔國家GDP約27%，加上深交所和上交所，合共也只佔國家GDP大概96%；但遠在美國，紐交所和納斯達克交易所的市值合計，卻為美國GDP的170%。

陳茂波認為，國家經濟仍持續以較快速度發展，故可以說香港證券市場未來的發展空間還是很大。

內地企業佔港股總市值接近八成

陳茂波稱，自1993年，青島啤酒成為首家來港上市的國企，此後，試點範圍逐步擴大，香港成為內地企業首選的國際籌融資平台，現時已有逾1,430間內地企業在香港上市，佔香港上市公司總數逾55%；若以總市值計算，內地企業佔港股總市值更接近八成，交投量超過八成。

他表示，會與業界一起齊心合力，積極連接好內地與國際的資本和機遇，推動更多的產品和商業模式的創新，鞏固和提升香港國際金融中心地位。