內地傳限制經濟學家與分析師談資金外流等「壞消息」　只容許正面評論

內地經濟狀況近期成為市場關注點，有英媒引述消息指，內地監管機構、券商、媒體，正向經濟學家、分析師及研究人員等作出限制，要求對外勿談有關資金外流及物價下滑等「壞消息」，只容許正面評論。

限經濟學家與分析師談「壞消息」

英媒報道引述上海一間大型金融機構的經濟學家指，去年談論有關通貨緊縮，或其他經濟風險的議題沒問題，不過現時當地電視台已明確表示，只容忍「正面評論」；即使在預先錄製的採訪中發表通縮、風險等言論，最終亦不作播放。

報道又指出，一名經濟學家於北京的一次閉門會議上，回答有關通縮風險問題時，直言整個市場均知道，內地不存在通縮問題，卻可以談論低通脹，反映出分析人員的確避免談論敏感話題，但仍可以較委婉方式應對。