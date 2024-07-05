內地公司高層在菲被綁架撕票　匪徒操福建口音　肉參曾受虐

近日，兩名中國醫療器械公司高管赴菲律賓工作時遭遇綁架並撕票，引發輿論關注。3日下午，遇害者之一孫某的摯友高成（化名）向媒體透露了更多細節，稱遇害者生前曾遭虐待，綁匪疑似福建口音。目前該案正在調查中，疑犯尚未抓到。外間則流傳實情為連環設局，綁匪集團偽冒正當公司，以洽談生意為由誘騙二人來菲，隨即綁架勒索。

《第一財經》等內媒指其中一人為美籍華人、港股上市公司潤邁德醫療（02297）的國際營銷總監夏軻孚，另一人為心血管醫療器械的經銷商高層孫某。據稱夏軻孚的家人已支付過300萬元人民幣（約322萬港元）贖金，但綁匪仍然撕票。

據《新京報》報道，6月20日下午，兩人抵達菲律賓首都馬尼拉洽談生意，原定於6月23日上午從馬尼拉飛回中國，不過在抵埗當日就處於失聯狀態，直至6月21日下午。

綁匪贖金要求付泰達幣

知情人直稱，6月21日16時許，孫某的助理趙雅（化名）接到孫某的微信語音電話，對方稱「這邊出了點兒問題」，急需1,500萬元人民幣（約1,612萬港元）轉換成USDT（泰達幣，是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣）匯入指定帳戶。趙雅隨即提出要跟孫某進行視訊通話，孫某稱「忙」，拒絕視訊並請求趙雅務必幫其從父母、朋友處籌錢，強調「明天下午5點前至少湊齊500萬」。

同時，夏軻孚的家人也接到了語音電話。有知情人士透露，綁匪向夏某家人要價500萬元人民幣（約537萬港元），但很快又改口要2,500萬元人民幣（約2,686萬港元），幾經交涉後商量交付金額為300萬元人民幣（約322萬港元），轉換成USDT分批匯入指定帳戶。綁匪在交涉過程中，多次催款，發出虐待夏軻孚的照片和語音。孫某也曾在通話求助時催促打錢，「打錢就能喝水了。」