內地公布最新外資准入清單 製造業限制全撤

內地取消外資「禁止投資中藥飲片的蒸、炒、炙、煆等炮製技術的應用及中成藥保密處方產品的生產」規定。(資料圖片)

內地媒體報道指，2024年版《外商投資准入負面清單》發布中，取消了製造業領域最後兩個條目，「出版物印刷須由中方控股」以及「禁止投資中藥飲片的蒸、炒、炙、煆等炮製技術的應用及中成藥保密處方產品的生產」，意味製造業領域外資准入限制全部「清零」。

取消出版物印刷由中方控股規定

內媒指，新版負面清單11月1日起實施後，在製造業領域的准入環節，外資和內資將完全享受同等待遇，並引述發改委有關負責人指，製造業領域外資准入限制「清零」，最大限度開放市場，體現了中國對外資的歡迎態度，為全球投資者打開更廣闊的天地。商務部有關負責人也表示，推動服務業的有序擴大開放是接下來工作的重點，包括電信、教育、醫療等領域。