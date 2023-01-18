內地出生率創新低 三分一奶粉品牌或被淘汰

國家統計局數據顯示，2022年出生人口為956萬人，總人口減少85萬人，是1960年代初以來人口首次下降。2022年的出生率為6.77%，低於2021年的7.52%，創下歷史新低。有分析預期，將有三分之一奶粉品牌被淘汰。

內地《第一財經》報道，新出生人口連續下滑，導致國內奶粉市場規模不斷萎縮，考慮到新出生人口變化對市場影響的滯後性，未來兩年內地嬰幼兒配方奶粉市場仍難見底。

報道指出，隨着市場總量的萎縮，奶粉市場容量競爭也不斷加劇，奶粉行業或面對新一輪淘汰賽，市場預期將有三分之一的嬰幼兒配方奶粉品牌出局。業界認為，與奶粉同樣命運的，還有母嬰用品店、幼兒早教等行業。

雅培中國去年底公布業務調整，表示未來將更專注於不斷增長的醫學營養品業務，並逐步停止中國大陸市場的嬰幼兒和兒童營養產品的運營和銷售，包括菁摯、恩美力、親護、喜康寶、小安素等品牌。

不過，澳優乳業（1717）董事長顏衛彬早前預測，2023年隨着疫情走勢的變化，消費市場有望逐步回暖，乳業的市場總量會比2022年或會更好；對於嬰配粉行業而言，市場規模仍會處於一個樽頸期。

內地奶粉股今早個別發展，中國飛鶴（6186）及H&H國際（1112）升0.1%及0.6%，澳優則下跌0.7%。