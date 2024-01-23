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財經
2024-01-23 14:08:00

內地刪除網遊新規意見稿　憧憬放寬監管手遊股午股炒上

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據目前國家新聞出版署網站顯示，原有網址顯示為「很抱歉，您訪問的頁面不存在或已刪除！404」

《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》的諮詢期周一（22日）結束，國家新聞出版署網站隨即撤下草案連結。市場憧憬放寬監管，手遊股午股炒上。

手遊股龍頭騰訊（700）升4.7%；網易（9999）升6.2%；金山軟件（3888）升8.1%；嗶哩嗶哩（9626）升8.2%；心動公司（2400）升近6%。

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內地刪除網遊新規意見稿

據目前國家新聞出版署網站顯示，原有網址顯示為「很抱歉，您訪問的頁面不存在或已刪除！404」，相對其餘已到滿的徵求意見文件，仍會保留在政府網站。

據《路透社》引述分析指，內地監管機構移除有關意見稿並不尋常，至於海通證券分析師在一份備忘內指出，移除有關意見稿或暗示新措施有進一步調整，因過往諮詢期完結後，草案徵求意見稿通常仍會在官網上存在。

去年意見稿發布後手遊股急跌

意見稿於去年12月發佈後，一度引發相關股份急跌，國家新聞出版署有關負責人其後表示，意見稿旨在保障和促進網遊行業繁榮健康發展，將認真研究各方提出的關切和意見並進一步修改完善。

此外，有指當時中央宣傳部出版局局長馮士新因此事而被免職，近年馮士新亦不時代表政府出席各類活動，討論當局監管網絡遊戲的努力，包括遊戲審批及玩家實名驗證要求。

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