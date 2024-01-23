內地刪除網遊新規意見稿　憧憬放寬監管手遊股午股炒上

據目前國家新聞出版署網站顯示，原有網址顯示為「很抱歉，您訪問的頁面不存在或已刪除！404」

內地刪除網遊新規意見稿

據目前國家新聞出版署網站顯示，原有網址顯示為「很抱歉，您訪問的頁面不存在或已刪除！404」，相對其餘已到滿的徵求意見文件，仍會保留在政府網站。

據《路透社》引述分析指，內地監管機構移除有關意見稿並不尋常，至於海通證券分析師在一份備忘內指出，移除有關意見稿或暗示新措施有進一步調整，因過往諮詢期完結後，草案徵求意見稿通常仍會在官網上存在。