內地券商巨頭老員工「炮轟」公司高層　直指獎金分配不公要實名舉報

內媒報道，「申萬宏源」機構客戶總部員工左孝鵬，於工作群組中質疑考核結果，並「炮轟」多名部門領導，他的一系列言論在社群媒體迅速流傳。

內地券商巨頭「申萬宏源」（6806）日前發生一宗老員工「炮轟」公司高層事件，當中有指該員工直指獎金分配不公平，更出聲要「實名舉報」涉事高層及公司，引起內地網民熱議。

據報道的截圖顯示，言論最早發布時間是某天的凌晨4點，隨後的幾個小時之內持續發布，一直持續到上午9點之後，100多人的工作群內，曾有人就考核結果向左孝鵬作出解釋，「左老師，上週五和你解釋過，考評A或B完全是根據客觀業績指標完（成情況）。 」不過，左孝鵬表示不接受解釋，要求把業績公開以讓大家了解。

在左孝鵬質疑考核結果的同時，也向多名部門領導，如王慧晶、潘燁明等人發難，言語間直指獎金分配問題，並聲稱要實名舉報。

據悉，今次「炮轟」的導火線，源於績效考評結果。近兩年間都曾以下款為「某申萬宏源普通員工」的「討薪文」流傳。

業界：員工「發老脾」也算正常

據公開資料顯示，去年7月上旬，申萬宏源揭露的《關於申萬宏源證券託管中心負責人變更公告》稱，申萬宏源證券託管中心總經理王慧晶因工作安排於7月5日離任，轉任公司機構客戶總部總經理；潘燁明為華北創新團隊負責人。