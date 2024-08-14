內地千億元鋼企「東嶺集團」破產　逾1.8萬名員工失業

中國陝西省的千億元鋼鐵企業「東嶺集團」日前宣布破產，震驚業界，有指集團總員工人數高達1.8萬名，現面臨失業情況。內媒引述專家分析，東嶺集團破產主要是因為過度擴張、市場變化和管理不善。

直至8月19日及22日起，東嶺集團持有的長安銀行9,565.7萬股、5,103.92萬股的股權將分別以2.21億元（人民幣，下同）及1.11億元的價格起拍。

內媒報道，2024年7月25日，據全國企業破產重整案件信息網的「陝03破申22號」案件顯示，東嶺集團被陝西立邦軟體有限公司申請破產重組，辦理人為陝西省寶雞市中級人民法院。

專家： 過度擴張和管理不善等致破產

中國經濟學家、新金融專家余豐慧稱，集團破產主要是因為過度擴張、市場變化和管理不善。在市場好的時候，集團採取激進策略，大量借貸擴大規模，導致負債率很高；隨著經濟環境變化，鋼鐵行業需求減少、價格下跌，加劇了財務壓力，再加上內部管理問題，例如決策失誤和資金鏈斷裂，最終導致財務困境。

東嶺集團由陝西前首富、人稱「寶雞許家印」的李黑記創立，據全國企業破產重整案件資訊網顯示，東嶺集團已於近期進入重整程序，目前管理人正在為重整公開選聘審計機構和評估機構。